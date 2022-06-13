شركة بريطانية تزود أوكرانيا بعشرة روبوتات لنزع الألغام

لنائب الأول لرئيس شرطة الدوريات الأوكرانية أوليكسي بيلوشيتسكي،

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة الصناعات الدفاعية البريطانية "QinetiQ" أنها ستزود أوكرانيا بـ10 روبوتات من نوع "TALON" لإزالة الألغام.وكتب اعلى صفحته في فيسبوك، أن هذا النوع من الروبوتات "لا يحدد فقط الألغام، ولكنه يعمل أيضا على تحييدها"، وفقا لوكالة "أوكرين فورم" المحلية.وبحسب وكالة (الأناضول) أضاف: "قبل الحرب كان لدينا بالفعل أكثر من عشرة منهن (الروبوتات)، والآن ستقدم شركة "QinetiQ" 10 روبوتات أخرى".ووفقا للمسؤول، يمكن للروبوت أن حمل 45 كجم وسحب 680 كجم، بينما تبلغ سرعته القصوى 8.3 كم في الساعة، كما يمكن للروبوت أيضا العمل دون إعادة الشحن من 2.8 إلى 4.5 ساعة.وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا في سيادتها".