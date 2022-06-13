عربي

السعودية.. القبض على ستة أشخاص سرقوا بضاعة بـقيمة 250 ألف ريال سعودي

السعودية.. القبض على ستة أشخاص سرقوا بضاعة بـقيمة 250 ألف ريال سعودي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شرطة محافظة جدة السعودية  القاء القبض على ستة أشخاص، أحدهم سعودي وثلاثة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السورية ارتكبوا حادثة جنائية.

وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد تمثلت الحادثة في إيقاف أحد الوافدين أثناء قيادته مركبة نقل، تحتوي على بضاعة تُقدر قيمتها بمبلغ 250 ألف ريال، والاعتداء عليه بالضرب، وسرقة المركبة وما تحتويه.

وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، واسترداد المسروقات.

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