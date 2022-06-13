شؤون فلسطينية

"الإحصاء": ارتفاع عدد رخص الأبنية خلال الربع الأول من العام 2022

"الإحصاء": ارتفاع عدد رخص الأبنية خلال الربع الأول من العام 2022
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن عدد رخص الأبنية الصادرة للمباني السكنية وغير السكنيـة بلغ 3,271 رخصة خلال الربع الأول من العام 2022، منها 1,997 رخصة أبنية جديدة.

وأوضح "الإحصاء" في تقرير أعده بهذا الخصوص، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 3% مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، كما سجل ارتفاعاً قدره 46% مقارنة بالربع المناظر من العام 2021، حيث ارتفعت عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 3% مقارنة بالربع الرابع من 2021، وارتفعت بنسبة 55% مقارنة بالربع المناظر من العام ذاته.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1,588 ألف متر مربع، منها 1,292 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و296 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 6,462 وحدة سكنيـة مساحاتها 1,074 ألف متر مربع، منها 4,998 وحدة سكنية جديدة مساحتها 839 ألف متر مربع، و1,464 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 235 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 1% خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، وبنسبة 70% مقارنة بالربع المناظر من العام 2021.

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