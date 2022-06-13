دولي

فوز ماكرون بالغالبية المطلقة بالانتخابات التشريعية ليس مضموناً

فوز ماكرون بالغالبية المطلقة بالانتخابات التشريعية ليس مضموناً
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
انتهت الأحد عملية فرز الأصوات من الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية وتشير التقديرات الى التقارب في النتائج بين تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومنافسه تحالف اليسار، في ظل توقعات بأن يحتفظ ماكرون بغالبية المقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية، وسط مخاوف من أن يخسر الغالبية المطلقة.

ويتعين انتظار الجولة الثانية الأحد المقبل، لمعرفة ما إذا كان ماكرون الذي أعيد انتخابه في 24 أبريل لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، سيتمكن من الاحتفاظ بالغالبية المطلقة الضرورية لتطبيق سياسته الإصلاحية بحريّة.

وبحسب موقع (الشرق) فقد تحالف الرئيس الفرنسي "معاً" سيحصل على ما بين 275 و310 مقاعد وفق تقديرات "إيفوب فيدوسيال"، وبين 255 إلى 295 مقعداً، وفق توقعات معهد "إيبسوس"، علماً بأن الغالبية المطلقة هي 289 مقعداً.

وبحسب هذه التقديرات، حصل معسكر ماكرون وتحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بقيادة جان لوك ميلانشون، على حوالي 25% من الأصوات.

لكن أكثر من واحد من كل ناخبين (ما بين 52 إلى 53% وفقاً للتقديرات) امتنع عن التصويت الأحد، وهو رقم قياسي جديد يسلط الضوء على عدم اهتمام الفرنسيين بالاقتراع الذي يجري بعد الانتخابات الرئاسية.

ويأتي في المرتبة الثالثة "التجمع الوطني" من أقصى اليمين بقيادة مارين لوبان التي وصلت إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 24 أبريل، وحصل وفق التقديرات على 20% من الأصوات متقدماً بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي ينتظر أن يخسر زعامة المعارضة.

يمكن لأقصى اليمين أن يتجاوز 20 نائباً لأول مرة منذ عام 1986، ما سيسمح له بتشكيل كتلة برلمانية.

وبالتالي، تؤكد هذه الانتخابات التشريعية إعادة التشكيل الواسع للمشهد السياسي الفرنسي الذي بدأ بانتخاب ماكرون عام 2017.

يشار إلى أن خسارة ماكرون الغالبية المطلقة، سيعقد مسار الإصلاحات التي يرغب في إجرائها بشأن المعاشات التقاعدية على وجه الخصوص.

أخبار ذات صلة

سيناتور روسي ينتقد ميركل ويكشف أكبر خطأ ارتكبته

سيناتور روسي ينتقد ميركل ويكشف أكبر خطأ ارتكبته

شركة بريطانية تزود أوكرانيا بعشرة روبوتات لنزع الألغام

شركة بريطانية تزود أوكرانيا بعشرة روبوتات لنزع الألغام

في ضربة قوية لأوكرانيا.. روسيا دمرت تدمر&#34;الكنز الغربي&#34;

في ضربة قوية لأوكرانيا.. روسيا دمرت تدمر"الكنز الغربي"

العثور على جثة مجهولة الهوية قرب قرية إبطن شمال &#34;إسرائيل&#34;

العثور على جثة مجهولة الهوية قرب قرية إبطن شمال "إسرائيل"

حكومة الاحتلال تصادق على قانون &#34;الأبرتهايد&#34;

حكومة الاحتلال تصادق على قانون "الأبرتهايد"

قناة تكشف عن إحباط هجوم ايراني ضد اهداف إسرائيلية في تركيا

قناة تكشف عن إحباط هجوم ايراني ضد اهداف إسرائيلية في تركيا

شركة إسرائيلية تكشف عن رادار تكتيكي جديد لمواجهة المسيّرات

شركة إسرائيلية تكشف عن رادار تكتيكي جديد لمواجهة المسيّرات

عشرات الآلاف يتظاهرون بالولايات المتحدة لتقييد حيازة الأسلحة

عشرات الآلاف يتظاهرون بالولايات المتحدة لتقييد حيازة الأسلحة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع عدد رخص الأبنية خلال الربع الأول من العام 2022

"الإحصاء": ارتفاع عدد رخص الأبنية خلال الربع الأول من العام 2022

البرغوثي يلتقي مساعدة وزير الخارجية السويسري

البرغوثي يلتقي مساعدة وزير الخارجية السويسري

غزة: حركة مرورية نشطة منذ الصباح على المحاور والمفترقات كافة

غزة: حركة مرورية نشطة منذ الصباح على المحاور والمفترقات كافة

بيت لحم: جيب عسكري يدعس مواطنا وحالات اختناق خلال مواجهات في حوسان

بيت لحم: جيب عسكري يدعس مواطنا وحالات اختناق خلال مواجهات في حوسان

&#34;أوقاف الخليل&#34;: انهيار وتشققات في أحد المباني الملاصقة للحرم الإبراهيمي

"أوقاف الخليل": انهيار وتشققات في أحد المباني الملاصقة للحرم الإبراهيمي

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

قناة (كان): الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل منتصف الشهر المقبل

قناة (كان): الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل منتصف الشهر المقبل

ممثل أمريكي يجمع مئتي ألف توقيع مناهض لمنصة (باي بال) بسبب تمييزها ضد الفلسطينيين

ممثل أمريكي يجمع مئتي ألف توقيع مناهض لمنصة (باي بال) بسبب تمييزها ضد الفلسطينيين

منوعات

هل عادت ياسمين عبد العزيز إلى زوجها أحمد العوضي؟

هل عادت ياسمين عبد العزيز إلى زوجها أحمد العوضي؟

شاهد: نادين نجيم تظهر مع زوجها السابق

شاهد: نادين نجيم تظهر مع زوجها السابق

فيديو: هكذا ودّع رامي عياش والده في يومه الأخير

فيديو: هكذا ودّع رامي عياش والده في يومه الأخير

نوال الزغبي في إطلالة مثيرة..ولهذا السبب ترفض الغناء في دار الأوبرا المصرية

نوال الزغبي في إطلالة مثيرة..ولهذا السبب ترفض الغناء في دار الأوبرا المصرية

تسريب مكالمة هاتفية خطيرة لزين كرزون..وما فضحته يكاد لا يُصدّق

تسريب مكالمة هاتفية خطيرة لزين كرزون..وما فضحته يكاد لا يُصدّق

الكويتية فاطمة الصفي تعلنها صراحة: أنا ما أجيب عيال

الكويتية فاطمة الصفي تعلنها صراحة: أنا ما أجيب عيال

السعودية رهف القحطاني في جلسة تصوير جريئة..والجمهور: ما في نقطة أنوثة

السعودية رهف القحطاني في جلسة تصوير جريئة..والجمهور: ما في نقطة أنوثة

حاولت الانتحار بجرعة زائدة من المهدّئات..ياسمين الخطيب تكشف عن مرضها النفسي

حاولت الانتحار بجرعة زائدة من المهدّئات..ياسمين الخطيب تكشف عن مرضها النفسي

بهذه الطريقة اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها

بهذه الطريقة اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها

سلمان خان ينجو بأعجوبة من محاولة اغتيال

سلمان خان ينجو بأعجوبة من محاولة اغتيال

عربي

بنكيران: الجزائريون والمغاربة إخوة والعداوة لا تصلح للطرفين

بنكيران: الجزائريون والمغاربة إخوة والعداوة لا تصلح للطرفين

(يونيفيل) تطالب الجيش اللبناني بضمان سلامة عناصرها بعد تعرضهم لتهديد ومحاولة نزع أسلحتهم

(يونيفيل) تطالب الجيش اللبناني بضمان سلامة عناصرها بعد تعرضهم لتهديد ومحاولة نزع أسلحتهم

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان