البرغوثي يلتقي مساعدة وزير الخارجية السويسري

رام الله - دنيا الوطنالتقى د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في رام الله السيدة مايا تاسيفي مساعدة وزير الخارجية السويسري ومديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والوفد المرافق لها بحضور ممثل سويسرا لدى فلسطين فيكتور فافريكا.وشرح البرغوثي للوفد السويسري خطورة استمرار الاحتلال و الإجراءات و السياسة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومعالم التدهور الاقتصادي، والحصار المفروض على قطاع غزة .كما ناقش الطرفان أهمية إجراء الانتخابات الديمقراطية في فلسطين واستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.وأكد الجانب السويسري سياسته الثابتة بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.