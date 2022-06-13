دولي

في ضربة قوية لأوكرانيا.. روسيا دمرت تدمر"الكنز الغربي"

في ضربة قوية لأوكرانيا.. روسيا دمرت تدمر"الكنز الغربي"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال حاكم منطقة ترنوبل إن هجوما صاروخيا على مدينة تشورتكيف، انطلق من البحر الأسود، أدى إلى تدمير منشأة عسكرية جزئيا وإصابة 22 شخصا.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز، لتدمير مستودع كبير يحتوي على أسلحة أميركية وأوروبية في منطقة ترنوبل غربي أوكرانيا، في الوقت الذي تدور فيه حرب شوارع طاحنة في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) فقد وجهت موسكو انتقادات متكررة للولايات المتحدة ودول أخرى لتزويدها أوكرانيا بالأسلحة، وقال الرئيس فلاديمير بوتن في وقت سابق من هذا الشهر:" إن روسيا ستضرب أهدافا جديدة إذا زود الغرب أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لاستخدامها في أنظمة الصواريخ المتنقلة عالية الدقة".

وجدد القادة الأوكرانيون مناشداتهم للدول الغربية في الأيام الماضية لتسريع تسليم الأسلحة الثقيلة تزامنا مع قصف القوات الروسية لشرق البلاد بالمدفعية.

وصارت سيفيرودونيتسك محور المعركة للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية في الشرق والمؤلفة من لوغاسك ودونيتسك.

وقال سيرهي جايداي، حاكم لوغانسك، الأحد، إن القتال لا يزال دائرا بين القوات الأوكرانية والروسية من شارع إلى شارع في سيفيرودونيتسك.

وأضاف إنه بينما سيطرت القوات الروسية على معظم أنحاء المدينة، لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على منطقة صناعية ومصنع للكيماويات.

وبعد إجبارها على تقليص أهداف حملتها الأولية، تحول تركيز موسكو إلى بسط سيطرتها في دونباس حيث يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على مساحة من الأرض منذ عام 2014.

وجدد القادة الأوكرانيون مناشداتهم للدول الغربية في الأيام الماضية لتسريع تسليم الأسلحة الثقيلة تزامنا مع قصف القوات الروسية لشرق البلاد بالمدفعية.

وصارت سيفيرودونيتسك محور المعركة للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية في الشرق والمؤلفة من لوغاسك ودونيتسك.

وقال سيرهي جايداي، حاكم لوغانسك، الأحد، إن القتال لا يزال دائرا بين القوات الأوكرانية والروسية من شارع إلى شارع في سيفيرودونيتسك.

وأضاف إنه بينما سيطرت القوات الروسية على معظم أنحاء المدينة، لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على منطقة صناعية ومصنع للكيماويات.

وبعد إجبارها على تقليص أهداف حملتها الأولية، تحول تركيز موسكو إلى بسط سيطرتها في دونباس حيث يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على مساحة من الأرض منذ عام 2014.

أخبار ذات صلة

العثور على جثة مجهولة الهوية قرب قرية إبطن شمال &#34;إسرائيل&#34;

العثور على جثة مجهولة الهوية قرب قرية إبطن شمال "إسرائيل"

حكومة الاحتلال تصادق على قانون &#34;الأبرتهايد&#34;

حكومة الاحتلال تصادق على قانون "الأبرتهايد"

قناة تكشف عن إحباط هجوم ايراني ضد اهداف إسرائيلية في تركيا

قناة تكشف عن إحباط هجوم ايراني ضد اهداف إسرائيلية في تركيا

شركة إسرائيلية تكشف عن رادار تكتيكي جديد لمواجهة المسيّرات

شركة إسرائيلية تكشف عن رادار تكتيكي جديد لمواجهة المسيّرات

عشرات الآلاف يتظاهرون بالولايات المتحدة لتقييد حيازة الأسلحة

عشرات الآلاف يتظاهرون بالولايات المتحدة لتقييد حيازة الأسلحة

استقالة عضو كنيست علاء الدين جبارين من (القائمة العربية الموحدة)

استقالة عضو كنيست علاء الدين جبارين من (القائمة العربية الموحدة)

طهران تكشف حقيقة احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين

طهران تكشف حقيقة احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين

فرنسا تنوي تعزيز انتشارها العسكري في آسيا والمحيط الهادئ

فرنسا تنوي تعزيز انتشارها العسكري في آسيا والمحيط الهادئ

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرغوثي يلتقي مساعدة وزير الخارجية السويسري

البرغوثي يلتقي مساعدة وزير الخارجية السويسري

بيت لحم: جيب عسكري يدعس مواطنا وحالات اختناق خلال مواجهات في حوسان

بيت لحم: جيب عسكري يدعس مواطنا وحالات اختناق خلال مواجهات في حوسان

&#34;أوقاف الخليل&#34;: انهيار وتشققات في أحد المباني الملاصقة للحرم الإبراهيمي

"أوقاف الخليل": انهيار وتشققات في أحد المباني الملاصقة للحرم الإبراهيمي

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

ممثل أمريكي يجمع مئتي ألف توقيع مناهض لمنصة (باي بال) بسبب تمييزها ضد الفلسطينيين

ممثل أمريكي يجمع مئتي ألف توقيع مناهض لمنصة (باي بال) بسبب تمييزها ضد الفلسطينيين

الوزير المالكي يلتقي سفير جمهورية سيرلانكا لدى دولة فلسطين

الوزير المالكي يلتقي سفير جمهورية سيرلانكا لدى دولة فلسطين

الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع 95 شجرة زيتون في الخضر ببيت لحم

الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع 95 شجرة زيتون في الخضر ببيت لحم

راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين خلال الساعات المقبلة

راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين خلال الساعات المقبلة

منوعات

نوال الزغبي في إطلالة مثيرة..ولهذا السبب ترفض الغناء في دار الأوبرا المصرية

نوال الزغبي في إطلالة مثيرة..ولهذا السبب ترفض الغناء في دار الأوبرا المصرية

تسريب مكالمة هاتفية خطيرة لزين كرزون..وما فضحته يكاد لا يُصدّق

تسريب مكالمة هاتفية خطيرة لزين كرزون..وما فضحته يكاد لا يُصدّق

الكويتية فاطمة الصفي تعلنها صراحة: أنا ما أجيب عيال

الكويتية فاطمة الصفي تعلنها صراحة: أنا ما أجيب عيال

السعودية رهف القحطاني في جلسة تصوير جريئة..والجمهور: ما في نقطة أنوثة

السعودية رهف القحطاني في جلسة تصوير جريئة..والجمهور: ما في نقطة أنوثة

حاولت الانتحار بجرعة زائدة من المهدّئات..ياسمين الخطيب تكشف عن مرضها النفسي

حاولت الانتحار بجرعة زائدة من المهدّئات..ياسمين الخطيب تكشف عن مرضها النفسي

بهذه الطريقة اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها

بهذه الطريقة اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها

سلمان خان ينجو بأعجوبة من محاولة اغتيال

سلمان خان ينجو بأعجوبة من محاولة اغتيال

شاهد: بلقيس ترقص شرقي في فرح شعبي في القاهرة

شاهد: بلقيس ترقص شرقي في فرح شعبي في القاهرة

سبب خطير دفع الشركة المنظّمة لحفل سعد لمجرد في بغداد لإلغائه

سبب خطير دفع الشركة المنظّمة لحفل سعد لمجرد في بغداد لإلغائه

فيديو: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته مع شيرين

فيديو: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته مع شيرين

عربي

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان

ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا

ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا

المغرب يمنع عرض فيلم &#34;سيدة الجنة&#34;

المغرب يمنع عرض فيلم "سيدة الجنة"