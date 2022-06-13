شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو لطيفاً وغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو حارا نسبياً إلى حار ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 25-17 27-17 28-18 بيت لحم 25-17 27-17 28-18
رام الله والبيرة 24-16 26-16 27-17 طولكرم 26-18 28-18 29-19
نابلس 26-17 28-17 29-18 قلقيلية 26-18 28-18 29-19
جنين 28-19 30-19 31-20 سلفيت 25-17 27-17 27-17
طوباس 29-20 31-20 32-21 روابي 25-17 27-17 28-18
الخليل 24-16 26-16 27-17 غزه 25-19 27-19 28-20
أريحا 33-22 35-22 36-23 خانيونس 25-19 27-19 28-20
الأغوار الشمالية 31-20 33-20 34-21 رفح 26-18 28-18 29-19

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