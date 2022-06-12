شؤون فلسطينية

البطش يطالب الفصائل بعقد اجتماع إزاء تصاعد العدوان الإسرائيلي بحق شعبنا

البطش يطالب الفصائل بعقد اجتماع إزاء تصاعد العدوان الإسرائيلي بحق شعبنا
البطش
رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو المكتب السياسي لحركة (الجهاد) الاسلامي خالد البطش، مساء الأحد، دعوة لكافة الفصائل للاجتماع والمناقشة والوقوف بمسؤولية وطنية حيال كل القضايا التي يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني بفعل تصاعد العدوان الإسرائيلي. 

وحمل البطش، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات التي ستنتج عن استمرار الاحتلال في عدوانه على شعبنا عامة وعلى أهلنا بالقدس خاصة. 

كما وحمل الاحتلال مسؤولية التدهور الشديد  لوضع الأسير خليل عواودة  المضرب عن الطعام منذ من 103 يوماُ، والأسير رائد ريان المضرب منذ 67 يوماً رفضاً للاعتقال الإداري.

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