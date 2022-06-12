"أوقاف الخليل": انهيار وتشققات في أحد المباني الملاصقة للحرم الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنتعرض مبنى ملاصق للحرم الإبراهيمي الشريف لتصدعات وانهيار جزئي جراء منع قوات الاحتلال أوقاف الخليل من إجراء عمليات ترميم في الحرم ومحيطه.وبدوره، قال مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري، إن المبنى المقابل والملاصق للحرم حدثت فيه تشققات وانهيار جزئي نتيجة لمنع الاحتلال من إعماره والمباني المحيطة به، محذرا من أن هذه الممارسات والاعتداء على الحرم بإقامة نقاط لجيش الاحتلال فوقه تشكل خطورة عليه.وأكد الجعبري أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الممكنة لوقف الانتهاكات الخطيرة والمتكررة من الاحتلال الإسرائيلي بحق مقدساتنا، والتي تأتي ضمن خطة تهويدية، في مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية.