طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء





وقالت الهيئة: "الاسماء المذكورة عليها التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة التاسعة صباح الاثنين في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات".



وأضافت: "كما على المسافرين التواجد الساعة الثامنة صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم".



















رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة اليوم الأحد، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الثلاثاء.