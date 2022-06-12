طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة اليوم الأحد، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الثلاثاء.
وقالت الهيئة: "الاسماء المذكورة عليها التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة التاسعة صباح الاثنين في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات".
وأضافت: "كما على المسافرين التواجد الساعة الثامنة صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم".
وأضافت: "كما على المسافرين التواجد الساعة الثامنة صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم".
التعليقات