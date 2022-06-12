الكشف عن تفاصيل لقاء الشيخ بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق لها



وتحدث عن النواحي الاقتصادية وضرورة إعادة المساعدات للسلطة الفلسطينية، وأيضا الإجراءات أحادية الجانب والتي من شأنها تقويض حل الدولتين وفرص السلام، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، سيّما الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية جراء إحتجاز الاحتلال لأموالنا من الضرائب المستحقة لنا.



وأضاف الشيخ خلال اللقاء مع الوفد الامريكي أننا نحتاج لأمن واستقرار وإنهاء الاحتلال عن أرضنا، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 والقدس الشرقية وقطاع غزة، مشددا على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي لم تطبق حتى الآن.







وتحدث عن النواحي الاقتصادية وضرورة إعادة المساعدات للسلطة الفلسطينية، وأيضا الإجراءات أحادية الجانب والتي من شأنها تقويض حل الدولتين وفرص السلام، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، سيّما الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية جراء إحتجاز الاحتلال لأموالنا من الضرائب المستحقة لنا.وأضاف الشيخ خلال اللقاء مع الوفد الامريكي أننا نحتاج لأمن واستقرار وإنهاء الاحتلال عن أرضنا، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 والقدس الشرقية وقطاع غزة، مشددا على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي لم تطبق حتى الآن.

رام الله - دنيا الوطناستقبل مساء اليوم الاحد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف ونائبها هادي عمرو بحضور مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومجدي الخالدي مستشار الرئيس وآية محيسن مديرة مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية.وجرى خلال اللقاء الذي يأتي ضمن لقاءات مكوكية مع الوفد الأمريكي وتحضيراً لزيارة الرئيس بايدن، مناقشة آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الاسرائيلي وإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم اليومية خاصة في المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المواطنين والصحفيين كما حصل مع الشهيدة شيرين أبو عاقلة.وشدد الشيخ على ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وإزالة منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الإرهاب تبعاً لقوانين الكونغرس المجحفة بحق الشعب الفلسطيني.