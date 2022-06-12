ممثل أمريكي يجمع مئتي ألف توقيع مناهض لمنصة (باي بال) بسبب تمييزها ضد الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنندد الممثل الأمريكي مارك روفالو برفض منصة الدفع عبر الإنترنت (باي بال) تقديم خدماتها للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ودعاها إلى إيقاف التمييز ضد الفلسطينيين.وكتب روفالو على (تويتر): "أيها الأصدقاء، تعمل (باي بال) في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية لكنها ترفض تقديم الخدمة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية في انتهاك مباشر لقوانين الأمم المتحدة".ووفق قناة (الجزيرة)، طالب ممثل هوليوود -الحائز على العديد من الجوائز- بمقاطعة منصة الدفع العالمية، مشددًا على ضرورة "إنهاء التمييز الذي لا أساس له".وأرفق خلال تغريدته رابطًا للمشاركة في عريضة على الإنترنت ضد إجراءات (باي بال) التمييزية، حيث يهدف إلى جمع 250 ألف توقيع للضغط على المنصة للتراجع عن قرارها.وجاء في نص العريضة "حان الوقت الآن للانضمام إلى عشرات الآلاف الذين وقّعوا بالفعل على العريضة التي تطالب باي بال بالتوقف عن التمييز ضد الفلسطينيين".ويتوافر العديد من منصات الدفع داخل قطاع غزة والضفة الغربية لتلقي الأموال من الخارج مثل (أبل باي)، كما أن البنوك الفلسطينية جزء من منظومة سويفت العالمية.وقابل العديد من المتابعين حول العالم دعوة روفالو بترحيب واسع وإشادة كبيرة، وأكد كثير منهم تأييدهم لما كتبه عن (باي بال)، كما تجاوز عدد المشاركين 209 آلاف شخص.وأكد متابعون مقاطعة منصة الدفع وإلغاء حساباتهم عليها، دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا للتمييز الذي تمارسه (باي بال) ضد أهالي غزة والضفة الغربية.يُذكر أن روفالو له مواقف عديدة داعمة للقضية الفلسطينية، ففي عام 2020 قال خلال لقاء مع قناة (إن بي سي) إن إسرائيل تمارس نوعًا من "الفصل العنصري"، واتهم الحكومة الإسرائيلية بشن "حرب غير متكافئة" ضد الشعب الفلسطيني.