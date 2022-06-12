شؤون فلسطينية

هيئة حقوقية تكشف تفاصيل وفاة مواطن لدى الشرطة العسكرية في رفح

هيئة حقوقية تكشف تفاصيل وفاة مواطن لدى الشرطة العسكرية في رفح
زنزانة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأحد تصريحاً صحفياً بشأن وفاة المواطن نواف الحسنات لدى الشرطة العسكرية في قطاع غزة.

وقالت الهيئة: إنها "تتابع وفاة المواطن نواف محمد الحسنات، 45 عاماً، من مدينة رفح، المحتجز لدى جهاز الشرطة العسكرية في قطاع غزة، والذي أُعلن عن وفاته يوم أمس السبت الموافق 11/6/2022، بعد أن تم نقله إلى المستشفى، وأُدخل إلى العناية المكثفة".

وأضافت: "قد تواصلت طواقم الهيئة مع عائلته واستمعت إلى إفاداتهم، حيث أوضحوا أنه تم إبلاغهم بنقله للمستشفى يوم الأربعاء الموافق 8/6/202، وتم منحه إجازة أثناء تواجده في المستشفى، وبقيت العائلة تتابع حالته مع الأطباء، إلى أن تُوفي، وتم عرضه على الطب الشرعي، لكن دون أن يتم تشريح الجثة بناء على رغبة العائلة، وتم دفنه عصر أمس السبت".

وطالبت الهيئة، وزارة الداخلية والنيابة العامة في غزة بالتحقيق في وفاة المواطن الحسنات، وإعلان النتائج، وستقوم بإجراء تحقيقات مستقلة بما في ذلك زيارة مركز الاحتجاز الذي كان يتواجد فيه المتوفى، للوقوف على حيثيات حادثة الوفاة.

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