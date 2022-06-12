الوزير المالكي يلتقي سفير جمهورية سيرلانكا لدى دولة فلسطين



وأكد المالكي على تضامن القيادة والشعب الفلسطيني مع الأصدقاء بسيرلانكا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى استعداد دولة فلسطين تقديم الدعم اللازم لسيرلانكا.



من جانبه، شكر السفير نولاج الوزير المالكي على حسن الاستقبال، ووضعه بصورة آخر المستجدات في سيرلانكا مسلطا الضوء على الأزمة الاقتصادية الحالية.





كما وطلب السفير نولاج من دولة فلسطين الدعم والمساندة لسيرلانكا لتخطي هذه المحنة الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى دعم سيرلانكا في المنظمات الدولية أيضا.



رام الله - دنيا الوطنأشاد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالعلاقات الثنائية بين فلسطين وسيرلانكا.جاء ذلك خلال لقاء الوزير المالكي بسفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى دولة فلسطين نوالاج بنت كوري، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.ويأتي اللقاء في إطار متابعة حيثيات الأوضاع السياسية والاقتصادية في سيرلانكا الصديقة.