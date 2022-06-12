حكومة الاحتلال تصادق على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية
أكد موقع (مكان) الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال صادقت بالإجماع على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة والقدس.
وقال وزير القضاء الاسرائيلي غدعون ساعر أثناء المداولات التي جرت بهذا الخصوص: "من المهم بمكان اقرار مشروع القانون هذا قبل نهاية الشهر الجاري لتفادي حالة من الفوضى القانونية ستودي إلى المساس بصميم المصلحة الوطنية وبعدد كبير من المواطنين".
وأضاف: "إنه سيحيل هذه الانظمة الى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للتصديق عليها ثم سيطرحها على الكنيست للتصويت في الموعد الملائم حين نرى ان احزاب الائتلاف اكملت الاجراءات الواجب استكمالها".
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