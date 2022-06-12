حكومة الاحتلال تصادق على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (مكان) الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال صادقت بالإجماع على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة والقدس.وقال وزير القضاء الاسرائيلي غدعون ساعر أثناء المداولات التي جرت بهذا الخصوص: "من المهم بمكان اقرار مشروع القانون هذا قبل نهاية الشهر الجاري لتفادي حالة من الفوضى القانونية ستودي إلى المساس بصميم المصلحة الوطنية وبعدد كبير من المواطنين".وأضاف: "إنه سيحيل هذه الانظمة الى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للتصديق عليها ثم سيطرحها على الكنيست للتصويت في الموعد الملائم حين نرى ان احزاب الائتلاف اكملت الاجراءات الواجب استكمالها".