شؤون فلسطينية

حكومة الاحتلال تصادق على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية

حكومة الاحتلال تصادق على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أكد موقع (مكان) الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال صادقت بالإجماع على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة والقدس.

وقال وزير القضاء الاسرائيلي غدعون ساعر أثناء المداولات التي جرت بهذا الخصوص: "من المهم بمكان اقرار مشروع القانون هذا قبل نهاية الشهر الجاري لتفادي حالة من الفوضى القانونية ستودي إلى المساس بصميم المصلحة الوطنية وبعدد كبير من المواطنين".

وأضاف: "إنه سيحيل هذه الانظمة الى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للتصديق عليها ثم سيطرحها على الكنيست للتصويت في الموعد الملائم حين نرى ان احزاب الائتلاف اكملت الاجراءات الواجب استكمالها".

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