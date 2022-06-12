العثور على جثة مجهولة الهوية قرب قرية إبطن شمال "إسرائيل"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، العثور على جثة امرأة لم يتم التعرف على هويتها بعد، قرب قرية إبطن الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا، وفقًا للقناة 13 الإسرائيلية.وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنه تم إرسال الجثة إلى معهد الطب الشرعي للتعرف عليها، بعد العثور عليها في منطقة صخرية في حرش مزروع بالأشجار في منطقة يصعب الوصول إليها بالسيارة.يأتي ذلك في ظل عمليات البحث المتواصلة لعناصر الشرطة في المكان، في محاولة للعثور على شابة تدعى سابير ناحوم (23 عامًا) من عكا، والتي اختفت آثارها مطلع الشهر الجاري.