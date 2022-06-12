حكومة الاحتلال تصادق على قانون "الأبرتهايد"

رام الله - دنيا الوطنصادقت "اللجنة الوزارية للتشريع" في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على قانون الأبارتهايد، الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، تمهيدا لطرحه مجددا لتصويت الهيئة العامة للكنيست، بعد أن فشل الائتلاف في تمريره، الأسبوع الماضي، ووسط تعقيدات لدى الكتل الائتلافية تحول دون ضمان الأغلبية الأمر الذي قد يرجئ طرحه لمصادقة الكنيست.وقال الوزير غدعون ساعر، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، التي عقدت في وقت سابق اليوم، وفق موقع عرب 48، إن الحكومة قد تُرجئ طرح القانون للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، في ظل عدم ضمان الأغلبية المطلوبة لتمريره واستمرار الخلافات داخل الكتل الائتلافية التي شهدت معارضة داخلية لأنظة "قانون الطوارئ" التي ترسخ نظام الفصل العنصري في الضفة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وحمّل رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، المعارضة، مسؤولية عدم تمرير القانون، وقال: إن "هناك مجموعة عازمة على زرع الفوضى إذا لم يتم تسلمها السلطة".