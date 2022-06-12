شؤون فلسطينية

اشتية يشدد على أهمية وجود جبهة دولية لإنهاء الاحتلال وحماية حل الدولتين

اشتية يشدد على أهمية وجود جبهة دولية لإنهاء الاحتلال وحماية حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
شدد رئيس الوزراء د. محمد اشتية على أهمية وجود جبهة دولية للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، وحماية حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي يواجهه، والاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال استقباله مساعدة وزير الخارجية السويسري رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مايا تيسافي، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، بحضور ممثل سويسرا لدى فلسطين فيكتور فافريكا.

وطالب رئيس الوزراء سويسرا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام واحترام الاتفاقيات الموقعة معها، بالإضافة إلى وقف كافة إجراءاتها في الأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها، وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.

وأشار اشتية إلى وجود فراغ سياسي خطير، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع على الأرض الأمر الذي يزيد من دوامة العنف، مشددا على عدم القبول باستمرار الوضع الراهن.

وبحث اشتية مع تيسافي سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وأهمية التنسيق المشترك للدعم وفق الأولويات الحكومية بما يساهم في خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية.

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