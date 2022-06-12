الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل القنصل العام لدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في مقر الأمانة العامة للمنظمة يوم الأحد، السفير محمود الأسدي، القنصل العام لدولة فلسطين.جاء ذلك من أجل تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في فلسطين وخاصة في مدينة القدس المحتلة وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات إسرائيلية خطيرة.وقد أكد الأمين العام خلال اللقاء على أن قضية فلسطين والقدس هي القضية المركزية على أجندة المنظمة منذ نشأتها، وما تزال تحظى بصدارة اهتماماتها وتحركاتها السياسية مع الأطراف الدولية الفاعلة.