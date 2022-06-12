اشتية: المساعدات التي يقدمها الصندوق العربي مهمة بالنسبة لنا في ظل انحسار الدعم الدولي







رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، المدير العام/ رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد، والوفد المرافق له، بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ومحافظ فلسطين لدى الصندوق العربي هشام إبراهيم.ووضع رئيس الوزراء الضيف في صورة الوضع السياسي العام في ظل انسداد الأفق السياسي، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، إضافة إلى الوضع المالي في ظل انحسار الدعم الدولي لفلسطين.وقال رئيس الوزراء: "علاقتنا مع الصندوق العربي علاقة ليست جديدة بل قديمة وكان دائما سخيا بمساعداته لفلسطين، وقد لامست هذه المساعدات مختلف جوانب الحياة في فلسطين في قطاع غزة والقدس وبقية أنحاء الضفة الغربية، فلا يوجد قرية أو مخيم أو مدينة إلا وكان لها نصيب من هذه المساعدات".وأضاف اشتية: "باسم الرئيس محمود عباس والحكومة نرحب بالمدير العام للصندوق العربي ضيفا عزيزا على فلسطين، وبما يمثله كويتيا وعربيا نفخر به ونفخر بكل ما يقدمه الصندوق من أجل تعزيز صمود المواطنين ومن أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، ونؤكد على روح التعاضد العربي، وعلى أهمية توقيت الزيارة اليوم، وما يقدمه الصندوق العربي لفلسطين بالنسبة لنا مهم في ظل انحسار بعض المساعدات الدولية".من جانبه، أكد رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ان الصندوق مستمر في دعم صمود شعبنا إلى أن يتم تحرير فلسطين، مشيرا إلى أن الصندوق سيقدم هذا العام معونات لعدد من المؤسسات الأهلية والحكومية بقيمة 37 مليون دولار، معربا عن أمله بإعادة التمويل للمشاريع الكبرى في فلسطين بمعاونة الصناديق العربية الأخرى.