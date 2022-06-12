الجبهة العربية الفلسطينية تثمن قرار النرويج مقاطعة منتجات المستوطنات

رام الله - دنيا الوطنثمنت الجبهة العربية الفلسطينية قرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية *في الأراضي المحتلة بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، أن هذه الخطوة طال انتظارها فهي منصفة لحقوق شعبنا الذي يتعرض الى سرقة أرضه الفلسطينية واستنزاف موارده وحقوقه الاقتصادية والمائية والجغرافية والسياسية من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيه.وأكدت أن جميع محاولات الاحتلال اطفاء شرعية للاستيطان هي مخالفة للقانون الدولي بحد ذاتها وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.ودعت الجبهة كافة دول الاتحاد الأوروبي والدول التي تقف إلى جانب شعبنا وقضيتنا العادلة إلى أخذ المبادرة ووقف التعامل مع الاحتلال ومقاطعته اقتصاديا وسياسيا حتى يمتثل إلى قواعد القانون الدولي وإخضاع الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.