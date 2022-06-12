شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الاثنين.

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلتين الاولى والثانية من كشف المسافرين رقم (2022/25)، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/23).

وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 8 من صباح غدٍ الاثنين في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الاعلان، مؤكدة في الوقت ذاته أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده. 

ودعت الهيئة، كل مسافر، إحضار بطاقة الهوية الشخصية، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/25)

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