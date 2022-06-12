دولي

شركة إسرائيلية تكشف عن رادار تكتيكي جديد لمواجهة المسيّرات

شركة إسرائيلية تكشف عن رادار تكتيكي جديد لمواجهة المسيّرات
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن رادار تكتيكي جديد، قادر على اكتشاف وتتبع آلاف الأهداف المتحركة بسرعات مختلفة في وقت واحد، وفقًا لموقع (واللا) الإسرائيلي. 
 
وحسب الشركة الإسرائيلية، فإن الرادار الجديد قادر على اكتشاف طائرة شراعية صغيرة من مسافة 12 كيلومترًا وشخصًا من مسافة 15 كيلومترًا.
 
وتم كشف النقاب عن الرادار لأول مرة في معرض "يوروساتوري" في باريس، ويتيح الابتكار تحديد عدد من الأهداف دون الحاجة إلى ترتيبها حسب الأولوية، على عكس تشغيل الرادارات الحالية، إذ أنه قادر على تتبع جميع الأشياء في الفضاء، بغض النظر عن حجمها وسرعة حركتها.
 
ويمكن للرادار الجديد اكتشاف الطائرات الكواد كابتر والطائرات بدون طيار، المروحيات والمركبات والسفن والبشر، كما قدمت الشركة معرضًا للصواريخ الدقيقة لمختلف النطاقات، والمدفعية الدقيقة وذخيرة الصواريخ، ونظام السهم الحافز المصمم لحماية المركبات القتالية المدرعة والمركبات الخفيفة.

أخبار ذات صلة

قناة تكشف عن إحباط هجوم ايراني ضد اهداف إسرائيلية في تركيا

قناة تكشف عن إحباط هجوم ايراني ضد اهداف إسرائيلية في تركيا

عشرات الآلاف يتظاهرون بالولايات المتحدة لتقييد حيازة الأسلحة

عشرات الآلاف يتظاهرون بالولايات المتحدة لتقييد حيازة الأسلحة

استقالة عضو كنيست علاء الدين جبارين من (القائمة العربية الموحدة)

استقالة عضو كنيست علاء الدين جبارين من (القائمة العربية الموحدة)

طهران تكشف حقيقة احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين

طهران تكشف حقيقة احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين

فرنسا تنوي تعزيز انتشارها العسكري في آسيا والمحيط الهادئ

فرنسا تنوي تعزيز انتشارها العسكري في آسيا والمحيط الهادئ

هجوم أوكراني على بايدن بعد تصريحاته &#34;التحذيرية&#34;

هجوم أوكراني على بايدن بعد تصريحاته "التحذيرية"

إسرائيل تدين قرار النرويج وضع علامة على المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة

إسرائيل تدين قرار النرويج وضع علامة على المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة

مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة مروحية في إيطاليا

مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة مروحية في إيطاليا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عقد جلسة مشاورات سياسية بين دولة فلسطين والكونفدرالية السويسرية

عقد جلسة مشاورات سياسية بين دولة فلسطين والكونفدرالية السويسرية

الجبهة العربية الفلسطينية تثمن قرار النرويج مقاطعة منتجات المستوطنات

الجبهة العربية الفلسطينية تثمن قرار النرويج مقاطعة منتجات المستوطنات

شهيدة و99 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيي

شهيدة و99 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيي

بمبادرة من المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.. تأسيس مبادرة ضد الأبارتهايد والاستيطان

بمبادرة من المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.. تأسيس مبادرة ضد الأبارتهايد والاستيطان

مركز فلسطين: 650 أسيراً يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 650 أسيراً يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال

نادي الأسير: أربعة أيام تبقت على موعد جلسة النطق بالحكم بحقّ الأسير محمد الحلبي

نادي الأسير: أربعة أيام تبقت على موعد جلسة النطق بالحكم بحقّ الأسير محمد الحلبي

وزير الزراعة يلتقي بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية

وزير الزراعة يلتقي بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية

منوعات

نوال الزغبي في إطلالة مثيرة..ولهذا السبب ترفض الغناء في دار الأوبرا المصرية

نوال الزغبي في إطلالة مثيرة..ولهذا السبب ترفض الغناء في دار الأوبرا المصرية

تسريب مكالمة هاتفية خطيرة لزين كرزون..وما فضحته يكاد لا يُصدّق

تسريب مكالمة هاتفية خطيرة لزين كرزون..وما فضحته يكاد لا يُصدّق

الكويتية فاطمة الصفي تعلنها صراحة: أنا ما أجيب عيال

الكويتية فاطمة الصفي تعلنها صراحة: أنا ما أجيب عيال

السعودية رهف القحطاني في جلسة تصوير جريئة..والجمهور: ما في نقطة أنوثة

السعودية رهف القحطاني في جلسة تصوير جريئة..والجمهور: ما في نقطة أنوثة

حاولت الانتحار بجرعة زائدة من المهدّئات..ياسمين الخطيب تكشف عن مرضها النفسي

حاولت الانتحار بجرعة زائدة من المهدّئات..ياسمين الخطيب تكشف عن مرضها النفسي

بهذه الطريقة اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها

بهذه الطريقة اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها

سلمان خان ينجو بأعجوبة من محاولة اغتيال

سلمان خان ينجو بأعجوبة من محاولة اغتيال

شاهد: بلقيس ترقص شرقي في فرح شعبي في القاهرة

شاهد: بلقيس ترقص شرقي في فرح شعبي في القاهرة

سبب خطير دفع الشركة المنظّمة لحفل سعد لمجرد في بغداد لإلغائه

سبب خطير دفع الشركة المنظّمة لحفل سعد لمجرد في بغداد لإلغائه

فيديو: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته مع شيرين

فيديو: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته مع شيرين

عربي

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان

ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا

ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا

المغرب يمنع عرض فيلم &#34;سيدة الجنة&#34;

المغرب يمنع عرض فيلم "سيدة الجنة"