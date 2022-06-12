شركة إسرائيلية تكشف عن رادار تكتيكي جديد لمواجهة المسيّرات

كشفت شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن رادار تكتيكي جديد، قادر على اكتشاف وتتبع آلاف الأهداف المتحركة بسرعات مختلفة في وقت واحد، وفقًا لموقع (واللا) الإسرائيلي.

وحسب الشركة الإسرائيلية، فإن الرادار الجديد قادر على اكتشاف طائرة شراعية صغيرة من مسافة 12 كيلومترًا وشخصًا من مسافة 15 كيلومترًا.

وتم كشف النقاب عن الرادار لأول مرة في معرض "يوروساتوري" في باريس، ويتيح الابتكار تحديد عدد من الأهداف دون الحاجة إلى ترتيبها حسب الأولوية، على عكس تشغيل الرادارات الحالية، إذ أنه قادر على تتبع جميع الأشياء في الفضاء، بغض النظر عن حجمها وسرعة حركتها.

ويمكن للرادار الجديد اكتشاف الطائرات الكواد كابتر والطائرات بدون طيار، المروحيات والمركبات والسفن والبشر، كما قدمت الشركة معرضًا للصواريخ الدقيقة لمختلف النطاقات، والمدفعية الدقيقة وذخيرة الصواريخ، ونظام السهم الحافز المصمم لحماية المركبات القتالية المدرعة والمركبات الخفيفة.

رام الله - دنيا الوطن