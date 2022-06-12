عاجل

  • الكيلة: على الحجاج التوجه لأخذ الجرعات التعزيزية ضد (كورونا) ابتداءً من الغد

شؤون فلسطينية

شهيدة و99 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيي

شهيدة و99 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيي
رام الله - دنيا الوطن
رصدت وزارة الإعلام (100) انتهاك احتلالي بحق الصحفيين الفلسطينيينة ومؤسساتهم الإعلامية وذلك خلال الفترة ما بين 1 إلى 31 من شهر أيار/ مايو 2022، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي (53) صحفيا من بينهم (17) صحفية، و(20) طاقما صحفيا.

وعملت وزارة الاعلام طوال سنوات وبشكل ممنهج على توثيق الانتهاكات الاحتلالية بحق الصحفيين والتي كشفت عن غطرسة الاحتلال وانتهاكه للقوانين الدولية بخصوص العمل الإعلامي، إلا أن استشهاد مراسلة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، كان حدثا استثنائيا وشكل نموذجا آخرا للاستهداف المتعمد والمقصود ضد الصحفيين الفلسطينيين أثناء قيامهم بعملهم.

وتابع التقرير: "إن اغتيال شيرين جريمة احتلالية متعمدة متكاملة مستوفية الأركان، حيث أكد النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب أن أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا الرصاص الذي يحتوي على جزء حديدي خارق للدروع عليها وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الاحتماء وهي ترتدي زي الصحافة، في الوقت الذي كان جيش الاحتلال يرى الصحفيين بشكل جلي ومكشوف".

وواصل التقرير: "استمرت انتهاكات الاحتلال بحق الشهيدة شيرين، فقد تعرّض موكب الجنازة لمضايقات الاحتلال الذي قام بمصادرة كوفية فلسطينية تحمل دماء الشهيدة، كما اقتحمت شرطة الاحتلال ساحة المستشفى الفرنسي في الشيخ جراح بمدينة القدس وحاصرته واعتدت بالهراوات على المشيعين وصادرت أعلامًا فلسطينية، وطالت الاعتداء بالضرب على حاملي النعش حتى كاد يسقط أرضا، كما اعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية لمنعها من تغطية التشييع الذي انطلق من المستشفى الفرنسي وصولاً إلى كنيسة الروم الكاثوليك ثم مقبرة صهيون في القدس، ليصرخ في وقت لاحق مستوطن وبشكل استفزازي "شيرين ماتت" بوجه الصحفيين الذين كانوا يوثقون انتهاكات المستوطنين في مسيرة الأعلام بالقدس بتاريخ 29/5/2022".

وأوضح: "وفي استجابة لطلب وزارة الإعلام، أعلنت جامعة الدول العربية أنها استكملت كافة الإجراءات والاتصالات من أجل اعتماد طلب دولة فلسطين اعتماد يوم الحادي عشر من أيار من كل عام (يوما للتضامن العالمي مع الإعلام الفلسطيني) بحيث تسلط فيه الأضواء على القضية الفلسطينية وعلى المشهد الإعلامي الفلسطيني المحفوف بالانتهاكات الإسرائيلية، وتشدد الوزارة باستمرار على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بحماية الصحفيين ومنها قرار (1738) الذي نص على سلامة وأمن الصحفيين وإدانة الهجمات المتعمدة ضدهم و اعتبار الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيين ويجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة، وكذلك تطبيق قرار (2222) الخاص بحماية الصحفيين، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدم إفلاتها من العقاب".

وذكر :"جزيرة الصحفي علي سمودي برصاصة في الظهر، ومنع الصحفية شذا حنايشة، والصحفي مجاهد السعدي من تغطية اقتحام الاحتلال لمخيم جنين بالاستهداف المباشر والمقصود بالرصاص".

وأكد أنه: "خلال هذا الشهر الأسود وثقت الوزارة (44) حالة اعتداء بالضرب والشتم ومن بينهم الصحفيين: هناء محاميد، وهبي مكية، وسام البخاري، ليالي عيد، سلام مشرقي، نجوان سمري، وائل السلايمة الياس كرام، لانا كاملة، أحمد جابر، محمد الصياد، كريم خضر، ميساء أبوغزالة، هبة النجدي".

وأضاف:"كما وثقت الوزارة (6) حالات اعتقال وتمديد اعتقال، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي دجانة أبو الرب، وحكمت بالسجن الفعلي على الصحفي أيمن قواريق، بعد أن مددت اعتقاله (3) مرات".

وتابع: "وشملت هذه الانتهاكات أكثر من (20) طاقما صحفيا، ومنها الاعتداء بالضرب على طاقم تلفزيون "فلسطين" خلال تغطيته في قرية عزون قرب مدينة قلقيلية، وكذلك الاعتداء من قبل مستوطني الاحتلال على طاقم قناة "الغد" وتحطيم زجاج سيارةالقناة، وكذلك زجاج سيارة وكالة "رويترز" لمنعهم من تغطية فعالية في مسافر يطا جنوب الخليل".

وبين التقرير: "تراوحت الانتهاكات الإسرائيلية خلال هذا الشهر من حيث طبيعتها كالتالي: اغتيال (1)، اعتداء بالضرب والشتم (44)، منع من التغطية (22)، اعتقال وتمديد اعتقال (6)، تحطيم زجاج سيارة (3)، سرقة معدات (3)، حروق جراء رش غاز الفلفل (2)، إصابة بالرصاص المعدني (2)، احتجاز طاقم (2)، إبعاد عن المسجد الأقصى (1)، فرض غرامة مالية (1)، إصابة بقنبلة غاز (1)، تعرض الصحفي لمحاولة دهس (1)، اختناق (1)، حجب على مواقع التواصل الاجتماعي (10)"

واختتم:"تفاوت التوزيع الجغرافي لهذه الانتهاكات كالتالي: القدس (55)، الخليل (11)،جنين (9)، محاكم الاحتلال (6)، قلقيلية (3)، رام الله (3)، سلفيت (2)، نابلس (1)".

أخبار ذات صلة

النخالة: ما يحدث بالقدس والمسجد الأقصى ومدن الضفة يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية

النخالة: ما يحدث بالقدس والمسجد الأقصى ومدن الضفة يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية

بمبادرة من المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.. تأسيس مبادرة ضد الأبارتهايد والاستيطان

بمبادرة من المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.. تأسيس مبادرة ضد الأبارتهايد والاستيطان

مركز فلسطين: 650 أسيراً يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 650 أسيراً يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال

نادي الأسير: أربعة أيام تبقت على موعد جلسة النطق بالحكم بحقّ الأسير محمد الحلبي

نادي الأسير: أربعة أيام تبقت على موعد جلسة النطق بالحكم بحقّ الأسير محمد الحلبي

&#34;الاقتصاد&#34;: تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر

"الاقتصاد": تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر

حكومة الاحتلال تصادق بالإجماع على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية

حكومة الاحتلال تصادق بالإجماع على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية

وزير الزراعة يلتقي بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية

وزير الزراعة يلتقي بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية

خمسة شهداء وأكثر من 60 عملية هدم واستيلاء في القدس منذ بداية 2022

خمسة شهداء وأكثر من 60 عملية هدم واستيلاء في القدس منذ بداية 2022

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شهيدة و99 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيي

شهيدة و99 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيي

بمبادرة من المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.. تأسيس مبادرة ضد الأبارتهايد والاستيطان

بمبادرة من المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.. تأسيس مبادرة ضد الأبارتهايد والاستيطان

مركز فلسطين: 650 أسيراً يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 650 أسيراً يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال

نادي الأسير: أربعة أيام تبقت على موعد جلسة النطق بالحكم بحقّ الأسير محمد الحلبي

نادي الأسير: أربعة أيام تبقت على موعد جلسة النطق بالحكم بحقّ الأسير محمد الحلبي

وزير الزراعة يلتقي بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية

وزير الزراعة يلتقي بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية

أبو يوسف: دماء شهدائنا لن تذهب هدرا ولابد من تظافر الجهود الدولية لحماية شعبنا

أبو يوسف: دماء شهدائنا لن تذهب هدرا ولابد من تظافر الجهود الدولية لحماية شعبنا

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وأسيران يواصلان إضرابهما المفتوح

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وأسيران يواصلان إضرابهما المفتوح

أبو مويس يبحث مع مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي دعم قطاع التعليم العالي

أبو مويس يبحث مع مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي دعم قطاع التعليم العالي

منوعات

نوال الزغبي في إطلالة مثيرة..ولهذا السبب ترفض الغناء في دار الأوبرا المصرية

نوال الزغبي في إطلالة مثيرة..ولهذا السبب ترفض الغناء في دار الأوبرا المصرية

تسريب مكالمة هاتفية خطيرة لزين كرزون..وما فضحته يكاد لا يُصدّق

تسريب مكالمة هاتفية خطيرة لزين كرزون..وما فضحته يكاد لا يُصدّق

الكويتية فاطمة الصفي تعلنها صراحة: أنا ما أجيب عيال

الكويتية فاطمة الصفي تعلنها صراحة: أنا ما أجيب عيال

السعودية رهف القحطاني في جلسة تصوير جريئة..والجمهور: ما في نقطة أنوثة

السعودية رهف القحطاني في جلسة تصوير جريئة..والجمهور: ما في نقطة أنوثة

حاولت الانتحار بجرعة زائدة من المهدّئات..ياسمين الخطيب تكشف عن مرضها النفسي

حاولت الانتحار بجرعة زائدة من المهدّئات..ياسمين الخطيب تكشف عن مرضها النفسي

بهذه الطريقة اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها

بهذه الطريقة اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها

سلمان خان ينجو بأعجوبة من محاولة اغتيال

سلمان خان ينجو بأعجوبة من محاولة اغتيال

شاهد: بلقيس ترقص شرقي في فرح شعبي في القاهرة

شاهد: بلقيس ترقص شرقي في فرح شعبي في القاهرة

سبب خطير دفع الشركة المنظّمة لحفل سعد لمجرد في بغداد لإلغائه

سبب خطير دفع الشركة المنظّمة لحفل سعد لمجرد في بغداد لإلغائه

فيديو: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته مع شيرين

فيديو: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته مع شيرين

عربي

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان

ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا

ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا

المغرب يمنع عرض فيلم &#34;سيدة الجنة&#34;

المغرب يمنع عرض فيلم "سيدة الجنة"