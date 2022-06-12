النخالة: ما يحدث بالقدس والمسجد الأقصى ومدن الضفة يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية

رام الله - دنيا الوطنعلق الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، اليوم الاحد، على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي اليومية في القدس و المسجد الأقصى.وقال النخالة في تصريح مقتضب له:" إن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات يومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية، وهدم البيوت يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية، ومن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته.وأضاف النخالة:" أننا نقف بكل جدية عند هذه العناوين الكبيرة، ولن نقبل بهذا الإذلال المستمر، واستهداف المعتقلين في سجون الاحتلال والاعتداء المستمر عليهم، وتجاهل إضراب الأسرى وعلى رأسهم المجاهد خليل العواودة.