نادي الأسير: أربعة أيام تبقت على موعد جلسة النطق بالحكم بحقّ الأسير محمد الحلبي

يذكر أن الحلبي من مواليد عام 1978م، يحمل شهادة في الهندسة المدنية، وكان يعمل مديرًا لمؤسسة " الرؤيا العالمية"، ومنحته أكاديمية السلام في ألمانيا، خلال فترة اعتقاله الدكتوراة الفخرية تكريمًا له ولعمله الإنساني. وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.



رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني، إن جلسة محكمة جديدة ورقمها 170 تُعقد للأسير المهندس محمد الحلبي من غزة، وذلك في الـ16 حزيران/ يونيو الجاري، ومن المفترض أن تكون هذه الجلسة خاصّة للنطق بالحكم.وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسير المهندس الحلبي يواجه في سجون الاحتلال، أطول محاكمة في التاريخ، حيث حاول الاحتلال على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2016، الضغط عليه من أجل انتزاع منه أي اعتراف، وكذلك محاولة اقناعه ومحاميه بإتمام صفقة، الأمر الذي رفضه محمد ورفض جميع التهم الموجهة له.واُعتقل الأسير الحلبي في تاريخ الـ15 حزيران/ يونيو عام 2016، عند عودته من القدس، حيث كان بحضور اجتماع دوري مع مدرائه في مؤسسة "الرؤيا العالمية" في مكتب القدس، وجرى تحويله عقب اعتقاله إلى مركز تحقيق "عسقلان"، حيث استمر التحقيق معه لمدة (52) يومًا، تعرض فيه للتعذيب الجسديّ والنفسيّ، وحُرم من لقاء محاميه خلال هذه الفترة، وذلك في محاولة للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه بالقوة، وتسببت عمليات التعذيب التي تعرض لها من فقدان للسمع بنسبة 50%، ومشاكل صحية أخرى.وادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن محمد حوّل 60% من ميزانية المؤسسة إلى تنظيمات فلسطينية، وهذا ما نفته المؤسسة جملة وتفصيلاً بعد أن قامت بعمل تحقيق شامل مستقل، وأثبتت عدم صحة الادعاءات وأكدت المؤسسة، ووزارة الخارجية الاسترالية بأن إسرائيل تتحدث عن مبالغ أكبر من ميزانية المؤسسة، وأكد محاميه أنه لم تثبت أي من صحة الإدعاءات التي قدمتها نيابة الاحتلال.وسجل المهندس الحلبي طوال مدة اعتقاله ثباتًا أدى إلى تعرّية محاكم الاحتلال ووضع الاحتلال ومنظومته القضائية في مأزق، وحاول الاحتلال بشتى الطرق الضغط عليه للحصول على اعترافات منه أو للوصول إلى صفقة "تدينه".ويؤكد نادي الأسير مجددًا أنّ ما يجري مع الأسير الحلبي هو نموذجًا كافٍ لإعادة النظر في التعامل مع المنظومة القضائية للاحتلال، علاوة على ما شكّلته هذه القضية من اختبار للمنظومة الحقوقية الدولية.