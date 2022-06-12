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شؤون فلسطينية

حكومة الاحتلال تصادق بالإجماع على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية

حكومة الاحتلال تصادق بالإجماع على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية
حكومة نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
صادقت حكومة الاحتلال بالإجماع على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال وزير العدل الإسرائيلي، غدعون ساعر، أثناء المداولات التي جرت بهذا الخصوص، إنه "من المهم بمكان إقرار مشروع القانون هذا قبل نهاية الشهر الجاري لتفادي حالة من الفوضى القانونية ستودي إلى المساس بصميم المصلحة الوطنية وبعدد كبير من المواطنين"، وفق تعبيره. 

وتابع: أنه سيحيل هذه الأنظمة إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للتصديق عليها ثم سيطرحها على (كنيست) للتصويت في الموعد الملائم.

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