وزير الزراعة يلتقي بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية





واستعرض الطرفان سير العمل في مشروع توافر المياه والتكيف الزراعي مع تغير المناخ في قطاع غزة والممول بشكل مشترك من الوكالة الفرنسية و صندوق المناخ الأخضر بالإضافة إلى التمويل الإيرلندي في شمال قطاع غزة، وبالشراكة مع وزارة الزراعة الفلسطينية ومنظمة الغذاء العالمية (الفاو)، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على الإنتاج الزراعي وزيادة قدرات الفئات الأكثر تهميشا في قطاع غزة.وتم خلال اللقاء مناقشة سير العمل في المشروع وما تم إنجازه على الأرض وسبل تذليل بعض الصعوبات التي تواجه تنفيذه، وتقديم عدد من التوصيات لتوزيع الأدوار على الشركاء خلال المراحل القادمة.كما اتفق الطرفان على استكمال اللقاءات والمشاورات لإنجاح المشاريع الزراعية المشتركة.