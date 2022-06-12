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شؤون فلسطينية

أبو يوسف: دماء شهدائنا لن تذهب هدرا ولابد من تظافر الجهود الدولية لحماية شعبنا

أبو يوسف: دماء شهدائنا لن تذهب هدرا ولابد من تظافر الجهود الدولية لحماية شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف على أن القيادة تقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني أمام كل محاولات الاحتلال للمساس بصموده، مؤكدًا أن كل هذه الإعدامات الميدانية لن تكون سوى مقدمة للاستمرار بالتمسك بمحاكمة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني على جرائمه امام المحاكم الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية ، التي لا بد من أن تسرع من آليات عملها لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم.

وأضاف أبو يوسف في كلمته باسم القيادة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في العزاء الذي أقيم، أمس السبت، أمام بلدية حلحول، على أن "هذه الدماء الزكية لن تذهب هدرا، وستفشل محاولات الاحتلال الساعي لكسر إرادة شعبنا ومحاولاته بالمساس بهذه التضحيات الجسام التي يقدمها، وستبقى الوقود لاستمرار كفاح ونضال شعبنا الفلسطيني في مسيرته من اجل نيل الحرية و الاستقلال".

وتابع أبو يوسف: "يجب الضغط على الاحتلال لتطبيق وتنفيذ هذه القرارات، لافتا الى ان الموقف الامريكي الذي يحمي الاحتلال ويساعده، لن يفيد أمام اهمية تظافر فرض مقاطعه على الاحتلال، لتوجيه ما يمكنه ان يشكل قطع الطريق على استمرار هذه الجرائم وخاصة اطلاق الرصاص والاعدامات الميدانية، والاقتحامات والاعتقالات اليومية التي تجري ضد ابناء شعبنا الفلسطيني".

وكان الشهيد محمود فايز أبو عيهور (27 عاما)، قد ارتقى يوم الخميس في بلدة حلحول شمال الخليل متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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