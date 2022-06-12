الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وأسيران يواصلان إضرابهما المفتوح

رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، فيما يواصل أسيران إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا جنوبي الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 102 على التوالي، والأسير رائد ريان (27عاما) من قرية بيت دقو شمال القدس المحتلة يضرب لليوم 67؛ رفضًا لاعتقالهما الإداري.وعمّ إضراب شامل، صباح اليوم الأحد، في بلدة إذنا غرب الخليل تضامنا مع ابنها الأسير المضرب عن الطعام خليل العواودة.ويشار إلى أن قوات الاحتلال نقلت، قبل أيام، الأسير العواودة من عيادة سجن الرملة إلى المستشفى، بسبب تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.كما ويواصل نحو 500 معتقل إداري، مقاطعتهم محاكم الاحتلال لليوم الـ 163 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).وتمارس سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.