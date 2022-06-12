شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث مع مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي دعم قطاع التعليم العالي

أبو مويس يبحث مع مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي دعم قطاع التعليم العالي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، مع المدير العام/ رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أ. بدر السعد آليات تعزيز الدعم لقطاع التعليم العالي الفلسطيني.

جاء ذلك بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية د. ناصر قطامي، ووكيل "التعليم العالي" د. بصري صالح، ومحافظ فلسطين لدى الصندوق العربي أ. هشام إبراهيم، والمستشار أول لدى الصندوق أ. أسامة السقاف، والمستشار الاقتصادي الأول د. سمير جراد، والخبير د. محمد الأرياني.

وناقش أبو مويس مع السعد سبل تعزيز الدعم لصندوق إقراض طلبة التعليم العالي في فلسطين ليغطي أكبر شريحة ممكنة من الطلبة، وأيضاً دعم صندوق تطوير الجودة والبحث العلمي الذي أنشأته الوزارة لمتابعة خطواتها في تعزيز منظومة البحث
العلمي وتطوير الجودة في الجامعات والكليات، إضافةً لبحث التنسيق مع الوزارة لتوجيه الدعم المُقدّم لمؤسسات التعليم العالي لخدمة الأولويات الوطنية الفلسطينية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأطلع الوزير مدير عام الصندوق العربي على أوضاع التعليم العالي، والخطوات التي تعمل عليها الوزارة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي؛ وعلى رأسها تعزيز البحث العلمي المُنتج، ودعم توجّه الطلبة للالتحاق بالتعليم التقني، وتعزيز البرامج التعليمية التكاملية التي تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي في القطاع الخاص خلال فترة الدراسة، لافتاً إلى عمل الوزارة على صعيد تعزيز الريادة والإبداع والتميّز والابتكار لدى الطلبة.

وتطرّق أبو مويس إلى خطوات الوزارة على صعيد مأسسة وحوكمة صندوق إقراض الطلبة، وكذلك عملية التحصيل والإقراض التي تتم وفق معايير وضوابط محددة، آملاً من الصندوق العربي تعزيز الدعم لهذا الصندوق الوطني الذي يرعى طلبة التعليم العالي المحتاجين.

وأشاد وزير "التعليم العالي" بدعم الصندوق العربي لفلسطين، خاصةً في مجالات الصحة والتعليم، مؤكداً بقاء الوزارة على تواصل دائم مع الصندوق لتنسيق وتوجيه الدعم لخدمة الأولويات الوطنية للشعب الفلسطيني.

من جانبه، ثمّن السعد الخطوات التي تعمل عليها وزارة "التعليم العالي" للنهوض بهذا القطاع، مؤكداً حرص الصندوق على مواصلة الدعم الذي يسهم في تحقيق تطلعات وأولويات الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن دعم الصندوق العربي لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين يندرج في إطار الأولويات الوطنية الفلسطينية لتطوير هذا القطاع، مؤكداً على أهمية إيجاد آليات مُحدّدة لضمان الحد الأعلى من التنسيق بين الصندوق والوزارة فيما يتعلق بإقرار المشاريع والبرامج التي يدعمها الصندوق في فلسطين.

وأكد السعد اهتمام الصندوق العربي بإقراض طلبة التعليم العالي في فلسطين، لافتاً إلى أهمية التركيز على تقديم حوافز لطلبة التخصصات التقنية والمهنية.

أخبار ذات صلة

أبو يوسف: دماء شهدائنا لن تذهب هدرا ولابد من تظافر الجهود الدولية لحماية شعبنا

أبو يوسف: دماء شهدائنا لن تذهب هدرا ولابد من تظافر الجهود الدولية لحماية شعبنا

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وأسيران يواصلان إضرابهما المفتوح

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وأسيران يواصلان إضرابهما المفتوح

الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل بخصوص الدعم المالي لفلسطين

الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل بخصوص الدعم المالي لفلسطين

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر آذار

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر آذار

الشيخ يطلع مسؤولة في الخارجية السويسرية على آخر المستجدات السياسية

الشيخ يطلع مسؤولة في الخارجية السويسرية على آخر المستجدات السياسية

مجدلاني: قرار النرويج &#34;وسم&#34; منتجات المستوطنات يؤكد هناك ثمن يجب أن تدفعه دولة الاحتلال

مجدلاني: قرار النرويج "وسم" منتجات المستوطنات يؤكد هناك ثمن يجب أن تدفعه دولة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

أربعة أسرى مرضى يعانون أوضاعاً صحية مقلقة داخل سجون الاحتلال

أربعة أسرى مرضى يعانون أوضاعاً صحية مقلقة داخل سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو يوسف: دماء شهدائنا لن تذهب هدرا ولابد من تظافر الجهود الدولية لحماية شعبنا

أبو يوسف: دماء شهدائنا لن تذهب هدرا ولابد من تظافر الجهود الدولية لحماية شعبنا

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وأسيران يواصلان إضرابهما المفتوح

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وأسيران يواصلان إضرابهما المفتوح

أبو مويس يبحث مع مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي دعم قطاع التعليم العالي

أبو مويس يبحث مع مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي دعم قطاع التعليم العالي

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر آذار

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر آذار

الشيخ يطلع مسؤولة في الخارجية السويسرية على آخر المستجدات السياسية

الشيخ يطلع مسؤولة في الخارجية السويسرية على آخر المستجدات السياسية

مجدلاني: قرار النرويج &#34;وسم&#34; منتجات المستوطنات يؤكد هناك ثمن يجب أن تدفعه دولة الاحتلال

مجدلاني: قرار النرويج "وسم" منتجات المستوطنات يؤكد هناك ثمن يجب أن تدفعه دولة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

أربعة أسرى مرضى يعانون أوضاعاً صحية مقلقة داخل سجون الاحتلال

أربعة أسرى مرضى يعانون أوضاعاً صحية مقلقة داخل سجون الاحتلال

منوعات

الكويتية فاطمة الصفي تعلنها صراحة: أنا ما أجيب عيال

الكويتية فاطمة الصفي تعلنها صراحة: أنا ما أجيب عيال

السعودية رهف القحطاني في جلسة تصوير جريئة..والجمهور: ما في نقطة أنوثة

السعودية رهف القحطاني في جلسة تصوير جريئة..والجمهور: ما في نقطة أنوثة

حاولت الانتحار بجرعة زائدة من المهدّئات..ياسمين الخطيب تكشف عن مرضها النفسي

حاولت الانتحار بجرعة زائدة من المهدّئات..ياسمين الخطيب تكشف عن مرضها النفسي

بهذه الطريقة اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها

بهذه الطريقة اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها

سلمان خان ينجو بأعجوبة من محاولة اغتيال

سلمان خان ينجو بأعجوبة من محاولة اغتيال

شاهد: بلقيس ترقص شرقي في فرح شعبي في القاهرة

شاهد: بلقيس ترقص شرقي في فرح شعبي في القاهرة

سبب خطير دفع الشركة المنظّمة لحفل سعد لمجرد في بغداد لإلغائه

سبب خطير دفع الشركة المنظّمة لحفل سعد لمجرد في بغداد لإلغائه

فيديو: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته مع شيرين

فيديو: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته مع شيرين

ديانا حداد تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

ديانا حداد تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

جاستين بيبر يعلن إصابته بهذا المرض الغريب..ويطلب الدعاء من متابعيه

جاستين بيبر يعلن إصابته بهذا المرض الغريب..ويطلب الدعاء من متابعيه

عربي

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان

ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا

ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا

المغرب يمنع عرض فيلم &#34;سيدة الجنة&#34;

المغرب يمنع عرض فيلم "سيدة الجنة"