الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل بخصوص الدعم المالي لفلسطين

خاص دنيا الوطن - حسن التلمسأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، اليوم الأحد، أن "الاتحاد الأوروبي باللحظات والمراحل الأخيرة من الإعلان عن ميزانية الدعم الأوروبي لفلسطين من ميزانية عام 2021".وأضاف عثمان في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" أنه: "سيتم الإعلان عن الموازنة خلال الأيام القادمة في حال تم التوافق والانتهاء من تجاوز العقبات الأخيرة".وتوقع عثمان بأن تكون الموازنة بنفس المستويات للسنين السابقة مبينا أنه سيتم التوصل لاتفاق عليها وإعلان كل تفاصيلها.وتابع: "تم تجاوز الكثير من العقبات ونتوقع إعلانًا لهذه الموازنة وقيمة الدعم الأوروبي لفلسطين من الأموال التي كانت مرصودة عام 2021".وعن تفاصيل الميزانية، أكد عثمان أن الجزء المخصص لـ"أونروا" تم صرفه ويقدر بحوالي 85 مليون يورو، والمتبقي الذي لم يصرف هو الجزء المخصص للمشاريع التنموية وللسلطة الوطنية الفلسطينية وهذا المنتظر".وأكد المتحدث باسم الاتحاد الاتحاد الأوروبي أن المشاريع التنموية لن تتوقف وأن الدعم الأوروبي مستمر لها.وأشار عثمان إلى أن الأموال الجديدة من أموال عام 2021 تأخر إقرارها وصرفها.وذكر أن التفاصيل ستعلن عند الإقرار بكل محتوياتها وقيمها وأوجه صرفها، مشددّا على أن هذا الموضوه يُأخذ من القنوات الرسمية وغير ذلك مجرد تخمينات وتوقعات.وعن زيارة رئيسة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل لفلسطين، بيّن عثمان أنها ستلتقي رئيس الوزراء محمد اشتية، متوقعًا أن يكون هناك حراك إيجابي لتجاوز الأزمة المالية.وأردف أنه سيتم مناقشة العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء ومن ضمنها الدعم المالي.وأضاف عثمان أن الرسالة إيجابية والأمور متجهة إلى الحل، مختتمًا أن الاتحاد الأوروبي أكبر داعم لفلسطين.