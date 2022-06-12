شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل بخصوص الدعم المالي لفلسطين

الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل بخصوص الدعم المالي لفلسطين
خاص دنيا الوطن - حسن التلمس
أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، اليوم الأحد، أن "الاتحاد الأوروبي باللحظات والمراحل الأخيرة من الإعلان عن ميزانية الدعم الأوروبي لفلسطين من ميزانية عام 2021".

وأضاف عثمان في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" أنه: "سيتم الإعلان عن الموازنة خلال الأيام القادمة في حال تم التوافق والانتهاء من تجاوز العقبات الأخيرة".

وتوقع عثمان بأن تكون الموازنة بنفس المستويات للسنين السابقة مبينا أنه سيتم التوصل لاتفاق عليها وإعلان كل تفاصيلها.

وتابع: "تم تجاوز الكثير من العقبات ونتوقع إعلانًا لهذه الموازنة وقيمة الدعم الأوروبي لفلسطين من الأموال التي كانت مرصودة عام 2021".

وعن تفاصيل الميزانية، أكد عثمان أن الجزء المخصص لـ"أونروا" تم صرفه ويقدر بحوالي 85 مليون يورو، والمتبقي الذي لم يصرف هو الجزء المخصص للمشاريع التنموية وللسلطة الوطنية الفلسطينية وهذا المنتظر".

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الاتحاد الأوروبي أن المشاريع التنموية لن تتوقف وأن الدعم الأوروبي مستمر لها.

وأشار عثمان إلى أن الأموال الجديدة من أموال عام 2021 تأخر إقرارها وصرفها.

وذكر أن التفاصيل ستعلن عند الإقرار بكل محتوياتها وقيمها وأوجه صرفها، مشددّا على أن هذا الموضوه يُأخذ من القنوات الرسمية وغير ذلك مجرد تخمينات وتوقعات.

وعن زيارة رئيسة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل لفلسطين، بيّن عثمان أنها ستلتقي رئيس الوزراء محمد اشتية، متوقعًا أن يكون هناك حراك إيجابي لتجاوز الأزمة المالية.

وأردف أنه سيتم مناقشة العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء ومن ضمنها الدعم المالي.

وأضاف عثمان أن الرسالة إيجابية والأمور متجهة إلى الحل، مختتمًا أن الاتحاد الأوروبي أكبر داعم لفلسطين.

أخبار ذات صلة

أبو يوسف: دماء شهدائنا لن تذهب هدرا ولابد من تظافر الجهود الدولية لحماية شعبنا

أبو يوسف: دماء شهدائنا لن تذهب هدرا ولابد من تظافر الجهود الدولية لحماية شعبنا

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وأسيران يواصلان إضرابهما المفتوح

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وأسيران يواصلان إضرابهما المفتوح

أبو مويس يبحث مع مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي دعم قطاع التعليم العالي

أبو مويس يبحث مع مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي دعم قطاع التعليم العالي

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر آذار

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر آذار

الشيخ يطلع مسؤولة في الخارجية السويسرية على آخر المستجدات السياسية

الشيخ يطلع مسؤولة في الخارجية السويسرية على آخر المستجدات السياسية

مجدلاني: قرار النرويج &#34;وسم&#34; منتجات المستوطنات يؤكد هناك ثمن يجب أن تدفعه دولة الاحتلال

مجدلاني: قرار النرويج "وسم" منتجات المستوطنات يؤكد هناك ثمن يجب أن تدفعه دولة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

أربعة أسرى مرضى يعانون أوضاعاً صحية مقلقة داخل سجون الاحتلال

أربعة أسرى مرضى يعانون أوضاعاً صحية مقلقة داخل سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو يوسف: دماء شهدائنا لن تذهب هدرا ولابد من تظافر الجهود الدولية لحماية شعبنا

أبو يوسف: دماء شهدائنا لن تذهب هدرا ولابد من تظافر الجهود الدولية لحماية شعبنا

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وأسيران يواصلان إضرابهما المفتوح

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وأسيران يواصلان إضرابهما المفتوح

أبو مويس يبحث مع مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي دعم قطاع التعليم العالي

أبو مويس يبحث مع مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي دعم قطاع التعليم العالي

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر آذار

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر آذار

الشيخ يطلع مسؤولة في الخارجية السويسرية على آخر المستجدات السياسية

الشيخ يطلع مسؤولة في الخارجية السويسرية على آخر المستجدات السياسية

مجدلاني: قرار النرويج &#34;وسم&#34; منتجات المستوطنات يؤكد هناك ثمن يجب أن تدفعه دولة الاحتلال

مجدلاني: قرار النرويج "وسم" منتجات المستوطنات يؤكد هناك ثمن يجب أن تدفعه دولة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

أربعة أسرى مرضى يعانون أوضاعاً صحية مقلقة داخل سجون الاحتلال

أربعة أسرى مرضى يعانون أوضاعاً صحية مقلقة داخل سجون الاحتلال

منوعات

الكويتية فاطمة الصفي تعلنها صراحة: أنا ما أجيب عيال

الكويتية فاطمة الصفي تعلنها صراحة: أنا ما أجيب عيال

السعودية رهف القحطاني في جلسة تصوير جريئة..والجمهور: ما في نقطة أنوثة

السعودية رهف القحطاني في جلسة تصوير جريئة..والجمهور: ما في نقطة أنوثة

حاولت الانتحار بجرعة زائدة من المهدّئات..ياسمين الخطيب تكشف عن مرضها النفسي

حاولت الانتحار بجرعة زائدة من المهدّئات..ياسمين الخطيب تكشف عن مرضها النفسي

بهذه الطريقة اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها

بهذه الطريقة اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها

سلمان خان ينجو بأعجوبة من محاولة اغتيال

سلمان خان ينجو بأعجوبة من محاولة اغتيال

شاهد: بلقيس ترقص شرقي في فرح شعبي في القاهرة

شاهد: بلقيس ترقص شرقي في فرح شعبي في القاهرة

سبب خطير دفع الشركة المنظّمة لحفل سعد لمجرد في بغداد لإلغائه

سبب خطير دفع الشركة المنظّمة لحفل سعد لمجرد في بغداد لإلغائه

فيديو: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته مع شيرين

فيديو: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته مع شيرين

ديانا حداد تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

ديانا حداد تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

جاستين بيبر يعلن إصابته بهذا المرض الغريب..ويطلب الدعاء من متابعيه

جاستين بيبر يعلن إصابته بهذا المرض الغريب..ويطلب الدعاء من متابعيه

عربي

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان

ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا

ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا

المغرب يمنع عرض فيلم &#34;سيدة الجنة&#34;

المغرب يمنع عرض فيلم "سيدة الجنة"