شؤون فلسطينية

الشيخ يطلع مسؤولة في الخارجية السويسرية على آخر المستجدات السياسية

الشيخ يطلع مسؤولة في الخارجية السويسرية على آخر المستجدات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل صباح اليوم الأحد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وزارة الخارجية السويسرية السفيرة مايا تيسافي، بحضور ممثل سويسرا لدى فلسطين فيكتور فافريكا والوفد المرافق لهم . 

وبحث الشيخ مع تيسافي آخر المستجدات السياسية والتطورات حول القضية الفلسطينية محليا وإقليميا ودوليا ، مشددا على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي وهجمات المستوطنين والتي من شأنها ان تعيق حل الدولتين في ظل غياب الأفق السياسي. 

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الأزمة المالية في فلسطين تحديداً في ظل وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية واحتجاز الاحتلال لأموال الضرائب المستحقة.

هذا وثمّن أمين سر تنفيذية المنظمة حسين الشيخ العلاقات الثنائية بين فلسطين وسويسرا، شاكراً لهم على دعمهم الدائم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال المؤسسات الدولية.


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