مجدلاني: قرار النرويج "وسم" منتجات المستوطنات يؤكد هناك ثمن يجب أن تدفعه دولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنرحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني بقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، واعتبرها خطوة ايجابية والتي تتوافق مع القرار الدولي رقم 2334، وكذلك تنفيذا لقرار المفوضية الأوروبية عام 2015 والذي ينص على وضع علامات مميّزة وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.واكد أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ولابد من وقفه لازالته، كونه يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرار مجلس الأمن حول الاستيطان 2334، الذي طالب إسرائيل بأن تتوقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وأوضح د. مجدلاني إن اكثر من حوالي 40% من الاراضي المحتلة في الضفة الغربية تحت سيطرة المستوطنين واستنادا لقرار مجلس الامن 2334 فإن بناء المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية يعتبر غير قانوني وينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومن شأنه أن يشكل عقبة كأداء للوصول الى حل الدولتين وبناء سلام عادل.وتابع د. مجدلاني أن هذا القرار يؤكد أن هناك ثمن يجب تدفعه اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وجرائمها المتصاعدة وهذا القرار يقف إلى جانب الحق والعدالة ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .مجددا الدعوة لكافة دول الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بتنفيذ قرارات المفضوضية الاوروبية بوسم منتوجات المستوطنات