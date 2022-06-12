شؤون فلسطينية

ازدياد خطورة الوضع الصحي للأسير المريض إياد عمر

ازدياد خطورة الوضع الصحي للأسير المريض إياد عمر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين (معتز شقيرات) اليوم الأحد، أنّ الأسير إياد عمر (40 عامًا)، من مخيم جنين، يواجه وضعًا صحيًا صعبًا في سجن "نفحة" والذي نقل إليه  مؤخرًا.

وبيّن شقيرات ، أن الأسير عمر عانى خلال  السنوات الماضية من تدهور على وضعه الصحيّ، نتيجة إصابته بورم (حميد) على الدماغ، حيث جرى استئصاله في شهر آب/ أغسطس من  العام الماضي، وكان في حينه يقبع في سجن "مجدو".

وأضاف محامي الهيئة، انه بتاريخ 14/4/2022 أجرى الأسير صوره طبقيه  في مستشفى برزيلاي وكانت النتيجه بتاريخ 16/5/2022 بأن الوضع غير سليم وهو بحاجة لإجراء صورة مراي بشكل ضروري لتشخيص الوضع، وخلال إجراء الصورة تم فحص الأسير من قبل مختص الرئة وكان هناك كتلة بالرئة و طلب الطبيب اجراء الفحوصات لتشخيصها.

وأشار شقيرات من ان الأسير يشتكي من عدم الاهتمام بلمفه الصحي من قبل إدارة المعتقل، ويطالب بإعادة نقله من سجن نفحة الى  معتقل عسقلان لقربه من المستشفى،  فمنذ نقله الى نفحة لم يعرض على  العيادة سوى مرة واحدة، وكان لدى الأسير 3 فحوصات.

وقد تم اجراء فحص واحد فقط ، وتم نقله الى نفحة ولم يجرى الفحصين الآخرين بسبب السياسة المتبعة لدى عيادات السجون بأن كل عياده مستقلة عن الأخرى ولا تعترف بما قامت به العيادة السابقة.

وتحمل  الهيئة  حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة  الأسير عمر وكافة الاسرى والاسيرات المرضى القابعين في سجونهم  والذين يواجهون  سياسات ممنهجة وواضحة من قبل  إدارة المعتقلات الإسرائيلية،  ومن إهمال طبي متعمد بحقهم.  

يذكر أنّ الأسير عمر معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسّجن لمدة 24 عامًا، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه وحرمه الاحتلال من وداعهما، كما وحُرمت والدته من زيارته قبل وفاتها لمدة عشر سنوات.

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