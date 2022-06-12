شؤون فلسطينية

الشرطة تعلن ضبط 11 ألف و500 حبة مخدرة في خانيونس

الشرطة تعلن ضبط 11 ألف و500 حبة مخدرة في خانيونس
جانب من المواد المخدرة التي تم ضبطها في خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، بغزة، الأحد، من ضبط كمية من الحبوب المخدرة من نوع "روتانا"، والقبض على عدد من المروجين خلال مهمة نفذتها مكافحة شمال غزة بمحافظة خانيونس جنوبي القطاع.

وأفاد مدير دائرة مكافحة المخدرات في شمال القطاع، المقدم طلعت المبحوح، خلال تصريح مقتضب، أنه وبناءً على عملية الرصد والمتابعة لتحركات عدد من المروجين، نفّذت مكافحة شمال غزة مهمة اعتقال وتفتيش لأرض زراعية في محافظة خانيونس بمساندة مكافحة المخدرات في دائرتي خانيونس ورفح، ودائرة التحري المركزي في القطاع.

وأوضح المقدم المبحوح أنه تم ضبط 11 ألف و500 حبة مخدرة من نوع "روتانا"، والقبض على ستة مروجين.

وبيّن أنه تمت إحالة الموقوفين وملف القضية والمضبوطات جميعاً إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية حسب الأصول.

وأكد مدير دائرة شرطة مكافحة شمال غزة، أن جهود إدارة  "المكافحة" متواصلة على مدار الساعة في متابعة وضبط حالات الإتجار والترويج للمواد المخدرة داخل القطاع.

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