استقالة عضو كنيست علاء الدين جبارين من (القائمة العربية الموحدة)





ودام اللقاء أقل من ساعة وفي ختامه لم يصدر أي بيان، حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





هذا ويدرس الائتلاف الحكومي حالياً الإعلان عن النائب عن (القائمة العربية الموحدة)، مازن غنايم، والنائبة عن (ميريتس) غيداء ريناوي زعبي منشقيْن، بعد عدم دعمها مشروع القانون الذي يقضي بتمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية.





وقال غنايم إنه لا ينوي الاستقالة من (كنيست)، مشدداً على أنه سيكرر هذا التصويت كل مرة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن عضو (كنيست)، علاء الدين جبارين، المرشح "رقم 6" في قائمة حزب القائمة الموحدة (راعام) أبلغ رئيس (كنيست) استقالته من القائمة.الجدير بالذكر أن القائمة العربية الموحدة، يترأسها منصور عباس، أحد أعضاء الائتلاف الحكومي في إسرائيل.في السياق، التقى رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت صباح اليوم مرة أخرى مع عضو (كنيست) عن (يامينا)، نير أورباخ على خلفية تهديداته بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.