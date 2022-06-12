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الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة الأنباء الرسمية في السودان، مساء السبت، عن مسؤول بالآلية الثلاثية (مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد) أنه " تم تأجيل الجلسة المقررة الأحد، ولم يتم إلغاء الحوار أو تعليقه".

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد انطلق الأربعاء حوار مباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية لحل الأزمة في البلاد، وسط رفض قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة (ناشطون) والحزب الشيوعي.

غير أن قوى إعلان الحرية والتغيير التقت الخميس مع المكوّن العسكري بشكل غير رسمي برعاية سعودية أمريكية، وهو اللقاء الأول منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر، احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلاباً عسكرياً".

لكن البرهان نفى صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وعلّل إجراءاته بأنها تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو من خلال توافق وطني.

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