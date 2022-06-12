ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا

نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي





وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد علق خلفان في تغريده له عبر حسابه على "تويتر"على ردة فعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على العقوبات المفروضة ضد روسيا قائلا: "سبعة آلاف عقوبة ضد روسيا وكأنك يا بوتين ما دريت..الحقيقة أن حجم العقوبات بشكل غير متوقع".



وفي تغريدة أخرى، قال ضاحي خلفان: "أخطر ما في المستقبل توجه البعض إلى محاولة زعزعة الأمن في روسيا والصين..هذه المحاولات اليائسة ستفشل في عرقلة تقدم هذين العملاقين".



رام الله - دنيا الوطنعلقضاحي خلفان، على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.