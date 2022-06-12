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المغرب يمنع عرض فيلم "سيدة الجنة"

المغرب يمنع عرض فيلم "سيدة الجنة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المجلس العلمي الأعلى في المغرب رفضه واستنكاره الشديد لما ورد في الشريط السينمائي لفيلم طسيدة الجنة"، الذي  يتعارض مع ثوابت البلاد في دستورها.

 وقرر المركز السينمائي المغربي، السبت، منع العرض التجاري أو الثقافي لفيلم "سيدة الجنة" داخل البلاد، وذلك بعد  إعلان المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية رسمية)، رفض ما جاء في الفيلم.

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى والذي أوضح  أن المنع جاء على خلفية رفض المجلس الأعلى و"استنكاره الشديد لما ورد في الشريط السينمائي، حيث يتعارض مع ثوابت البلاد في دستورها".

وأضاف البيان أن المركز قرر "عدم منح التأشيرة (الموافقة) لهذا الفيلم ومنع عرضه التجاري أو الثقافي بالتراب الوطني".

وفي وقت سابق السبت، أعلن المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، رفضه ما جاء في الفيلم، لـ "تزويره الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي، وإساءته للإسلام والمسلمين".

وأثار فيلم "سيدة الجنة" غضبًا بين المسلمين في جميع أنحاء بريطانية، لتصويره النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وهو أمر محظور في الإسلام، إضافة إلى تجسيد شخصيات الصحابة والخلفاء.

والأربعاء، ألغت شركة بريطانية لعرض وتوزيع الأفلام، جميع العروض المقررة لفيلم "سيدة الجنة" المثير للجدل، بعد احتجاجات من الجالية المسلمة في المملكة المتحدة، رفضا لتجسيد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والصحابة والخلفاء.

وكان آلاف المسلمين البريطانيين تظاهروا سلميا، الأسبوع الماضي، خارج دور عرض "سيني وورلد" مطالبين بإلغاء الفيلم.

ورغم أن دور "سيني وورلد" أوقفت عروض الفيلم، إلا أن دار سينما "فيو" ستواصل عرضه في العاصمة لندن والمنطقة الجنوبية الشرقية.

واتهم رجل الدين الشيعي ياسر الحبيب، منتج الفيلم بمقارنة شخصيات إسلامية مرموقة بعناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي والتسبب في انقسامات طائفية بين المسلمين.

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