الإثنين المقبل.. الاتحاد الأوروبي يجري تصويتاً بشأن استئناف المساعدات للسلطة الفلسطينية

من المقرر أن يجري الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين المقبل، تصويتاً، بشأن استئناف المساعدات للسلطة الفلسطينية.



جاء ذلك وفق ما أكده مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، استيفان سلامة، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية.



يأتي ذلك في وقت تعاني منه الحكومة الفلسطينية، من أزمة مالية حادة، الأمر الذي جعلها تصرف رواتب موظفيها، بنسبة 80 في المئة منذ عدة أشهر.



وقال سلامة: إن "التصويت سيحل الكثير من الأمور المتعلقة بالدعم الأوروبي لفلسطين، وتغليب أوروبا الشراكة على الشروط قريبًا".



وشدد على أن التصويت سيكون منسجمًا مع الموقف الفلسطيني الثابت المتمثل بالرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ضد أي شروط سياسية وخاصة المتعلقة بالتعليم".



وكشف سلامة إن رئيسة المفوضية الأوروبية، ستزور فلسطين يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أنها تعد أهم شخصية خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الأوروبية إلى فلسطين، حيث ستجري مباحثات مع رئيس الوزراء، فيما سيتركز الحديث عن مواضيع سياسية والدعم الأوروبي لفلسطين.



رام الله - دنيا الوطن