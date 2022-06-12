طهران تكشف حقيقة احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين





وبحسب موقع (آر تي عربي) فإنه وبعد أن تداولت وسائل إعلام أجنبية أخبارا مفادها احتجاز طائرة تابعة لشركة "ماهان" للخطوط الجوية في الأرجنتين، أفادت قناة "العالم" نقلا عن العلاقات العامة لشركة "ماهان" بأن "ملكية الطائرة تعود لفنزويلا".



هذا ولم تعلق الشركة على هوية طاقم الطائرة بعد أن ادعى الإعلام الاسباني أنهم إيرانيون وتم احتجاز جوازات سفرهم.



رام الله - دنيا الوطنكشفت شركة "ماهان" الإيرانية للخطوط الجوية حقيقة الأنباء المتداولة حول احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين.