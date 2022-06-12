دولي

طهران تكشف حقيقة احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين

طهران تكشف حقيقة احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شركة "ماهان" الإيرانية للخطوط الجوية حقيقة الأنباء المتداولة حول احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين.

وبحسب موقع (آر تي عربي) فإنه وبعد أن تداولت وسائل إعلام أجنبية أخبارا مفادها احتجاز طائرة تابعة لشركة "ماهان" للخطوط الجوية في الأرجنتين، أفادت قناة "العالم" نقلا عن العلاقات العامة لشركة "ماهان" بأن "ملكية الطائرة تعود لفنزويلا".

هذا ولم تعلق الشركة على هوية طاقم الطائرة بعد أن ادعى الإعلام الاسباني أنهم إيرانيون وتم احتجاز جوازات سفرهم.

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