شؤون فلسطينية

الحكومة النرويجية تصدر قراراً بشأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية

الحكومة النرويجية تصدر قراراً بشأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأعلنت الحكومة النرويجية في بيان، أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 حزيران/يونيو 1967، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضحت أنه "يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها".

وقالت الحكومة النرويجية: إن الإجراء سيطبق على "الأراضي المحتلة" في مرتفعات الجولان والضفة الغربية "بما في ذلك القدس الشرقية"، والأمر يتعلق بشكل أساسي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قرارا مماثلا عام 2015 ينص على وضع علامات مميّزة وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.

وأشارت أوسلو إلى أن قرار العدالة الأوروبية استند إلى ضرورة "عدم تضليل المستهلكين بسبب الافتقار إلى علامات حول منشأ المنتجات".

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