شؤون فلسطينية

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن برام الله

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن برام الله
رام الله - دنيا الوطن
باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة مواطن (30 عامًا) في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة تلقت بلاغًا حول قيام أشخاص مجهولين بالاعتداء على مواطن في مخيم الجلزون، وتم نقله الى المستشفى الاستشاري حيث أعلن الأطباء عن وفاته.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأصول.

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