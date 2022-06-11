اشتية: المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني يساوي "صفر".. لن نحيل أي شخص للتقاعد الاجباري













رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الادارة الأمريكية الحالية ورثت قرارات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لافتا إلى أن المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني تساوي صفر.وأوضح اشتية خلال لقاء له عبر قناة (فلسطين) الفضائية، مساء اليوم السبت، أن الدول العربية متوقفة عن إرسال المساعدات عدا الجزائر التي دعمت خزينة الحكومة بمبلغ 100 مليون دولار، مؤكدا انه لن يتم القبول بأي مساعدات مالية مشروطة.وأشار اشتية خلال لقاء له عبر قناة (فلسطين) الفضائية، مساء اليوم السبت، أن الحكومة في دولة الاحتلال هشة جدا، وأن الحكومات الاسرائيلية دائما تصدر أزماتها على الجانب الفلسطيني بمزيد من الاستيطان.وفي السياق، أوضح اشتية أن هناك تحول في الرأي العام الدولي الداعم للقضية الفلسطينية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن قريبا سيتم التصويت لصالح المنهاج الفلسطيني من قبل أوروبا.وأكد اشتية، أن الاحتلال يهدف لإسقاط حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه لن يتم احالة أي موظف الى التقاعد الاجباري، منوها في الوقت ذاته إلى أن التقاعد سيكون اذا ما طلب الموظف ذلك.وفيما يتعلق بالدعم الأوروبي، أكد اشتية أن الكثير من الدول الأوروبية مؤيدة لإعادة الدعم المالي للشعب الفلسطيني دون شروط، معرباً عن أمله بأن يتم التصويت على ذلك يوم الاثنين المقبل.وأوضح اشتية أن الدعم الأوروبي لن يكون في خزينة الحكومة، وانما هو مقسم، جزء منه سيذهب الى الأسر الفقيرة واخرى الى المشاريع وجزء منه الى الرواتب، واخر الى قطاعي المالية والصحة.