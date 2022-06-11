شؤون فلسطينية

(حماس) تعقب على الاقتحامات المتكررة للأقصى وهدم منازل المقدسيين

(حماس) تعقب على الاقتحامات المتكررة للأقصى وهدم منازل المقدسيين
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، مساء اليوم السبت، على اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وهدم منازل المواطنين المقدسيين.

وأكد محمد حمادة، الناطق باسم حركة (حماس) في مدينة القدس، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، أن المخطط الذي يستهدف القدس كبيرٌ وخطير، لافتا إلى أن الاحتلال يسعى لتهويد القدس حجراً وشجراً وبشراً، وتقسيم المدينة زمانياً ومكانياً.

وأشار حمادة إلى أن المقدسي يعاني من مخططات الاحتلال لكنه يقف راسخاً وثابتاً يقاوم كل محاولات التهجير، موضحا في الوقت ذاته أنه على مدار 74 عاما كان الحال عبارة عن مد وجز في مقاومة الاحتلال.

وقال: "معركة سيف القدس وحدت الساحات خلف هدف واحد، وقلبت الطاولة على رأس الاحتلال"، وأضاف: "فشل الاحتلال في تفكيك حالة الترابط بين الساحات، وأن القدس هي البوصلة وجوهر الصراع".

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