شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بمساعدة وزير الخارجية الأميركي في رام الله

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بمساعدة وزير الخارجية الأميركي في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة برام الله، وفدا أميركيا برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، ونائبها هادي عمرو.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات والوضع الخطير الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد الرئيس أن هدفنا هو الخلاص من الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن القدس الشرقية كانت وستبقى وإلى الابد عاصمة دولة فلسطين، ولن نساوم على ثوابتنا الوطنية وسنبقى صامدين في ارضنا وقد حان وقت رحيل الاحتلال.

وأشار الرئيس إلى أن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، في ظل غياب الأفق السياسي، والحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، ومواصلة الاعمال أحادية الجانب، وبخاصة في القدس، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الاقصى المبارك من قبل مجموعات المتطرفين من المستوطنين، وبأعداد كبيرة واداء الصلوات في باحاته، والسماح لهذه المجموعات المتطرفة برفع الاعلام الاسرائيلية بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تمنع الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية بحرية في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، في انتهاك صارخ للستاتسكو التاريخي، ومواصلة طرد الفلسطينيين من احياء القدس وهدم منازلهم وقتل الاطفال وأبناء شعبنا العزل، واستمرار جرائم الاستيطان وارهاب المستوطنين.

وأكد، أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الاجرامية والاحتلالية وما تقوم به من اجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري، وفي ظل الصمت الأميركي على هذه الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي.

وشدد الرئيس على ضرورة رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن القائمة الاميركية للإرهاب واعادة فتح القنصلية الاميركية في القدس الشرقية ومكتب منظمة التحرير في واشنطن بصفتها شريكا كاملا وملتزماً في عملية السلام، ووقف جميع الاعمال أحادية الجانب.  

بدورها، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، التزام إدارة الرئيس بايدن بحل الدولتين وأن مهمة وفدها هذا هو التحضير لزيارة الرئيس بايدن الذي يرغب في لقاء الرئيس محمود عباس وبحث تعزيز الشراكة والعلاقات الفلسطينية الاميركية وايجاد سيل وقف التصعيد في المنطقة والانتقال الى الافق السياسي.

وأعربت عن حرص الادارة الاميركية على خلق البيئة المناسبة وبهدف اعطاء أمل للفلسطينيين وشعوب المنطقة كافة.

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