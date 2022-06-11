شؤون فلسطينية

مواجهات خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

مواجهات خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات، مساء اليوم السبت، بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب انطلاق المسيرة الشعبية الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، فيما لاحقت قوات الاحتلال العمال بالقرب من الجدار الفاصل غربي مدينة قلقيلية.

وانطلقت المسيرة بعد عصر اليوم من مسجد عمر بن الخطاب وسط كفر قدوم، وتوجهت لمدخل القرية الغربي المغلق، وأشعل الشبان الإطارات المطاطية.

واندلعت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

ومنذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003م.

وتتخلل المسيرة مواجهات عنيفة تطلق فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة واعتقال المئات من أبناء القرية عبر سنوات.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي قرب الجدار الفاصل في خلّة نوفل غربي مدينة قلقيلية.

ويتعرض العمال الفلسطينيين للتنكيل والملاحقة من قبل قوات الاحتلال، أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م.                        

وتسبب جدار الفصل العنصري الذي بدأ الاحتلال بإنشائه عام 2004 بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الضفة، ومصادرة 164780 دونما.

وينتهك الجدار الحقوق الأساسية لحوالي مليون فلسطيني، ما اضطر الآلاف منهم إلى استصدار تصاريح خاصة من قوات الاحتلال؛ للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم.

كما خلف الجدار أثاراً سلبية عميقة على العملية التعليمية؛ فقد حرم الكثير من الطلبة والمدرسين الوصول إلى مدارسهم، ما أربك العملية التعليمية في العديد من المدارس.

أخبار ذات صلة

(حماس) تعقب على الاقتحامات المتكررة للأقصى وهدم منازل المقدسيين

(حماس) تعقب على الاقتحامات المتكررة للأقصى وهدم منازل المقدسيين

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بمساعدة وزير الخارجية الأميركي في رام الله

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بمساعدة وزير الخارجية الأميركي في رام الله

مصرع طفل بحادث دهس جنوب نابلس

مصرع طفل بحادث دهس جنوب نابلس

النضال الشعبي تدين استمرار الاحتلال بالاعتداءات على المقدسات المسيحية بالقدس

النضال الشعبي تدين استمرار الاحتلال بالاعتداءات على المقدسات المسيحية بالقدس

الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع وزير الشباب والرياضة التركي

الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع وزير الشباب والرياضة التركي

مقدسيون يطردون مستوطنين حاولوا الجلوس على مدرج باب العامود

مقدسيون يطردون مستوطنين حاولوا الجلوس على مدرج باب العامود

بحرية الاحتلال تلاحق مراكب الصيادين في بحر رفح

بحرية الاحتلال تلاحق مراكب الصيادين في بحر رفح

شاهد: شاب فلسطيني وجه لكمات لجنود الاحتلال أرادوا اعتقاله بمدينة الخليل

شاهد: شاب فلسطيني وجه لكمات لجنود الاحتلال أرادوا اعتقاله بمدينة الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

مواجهات خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

النضال الشعبي تدين استمرار الاحتلال بالاعتداءات على المقدسات المسيحية بالقدس

النضال الشعبي تدين استمرار الاحتلال بالاعتداءات على المقدسات المسيحية بالقدس

مقدسيون يطردون مستوطنين حاولوا الجلوس على مدرج باب العامود

مقدسيون يطردون مستوطنين حاولوا الجلوس على مدرج باب العامود

الخارجية: الاحتلال يستولي على أراضي المواطنين وينكل بهم لسلب اراداتهم في الدفاع عنها

الخارجية: الاحتلال يستولي على أراضي المواطنين وينكل بهم لسلب اراداتهم في الدفاع عنها

الديمقراطية: سياسة النفاق الدولي والكيل بمكيالين تمكّن الاحتلال من الإفلات من العقاب

الديمقراطية: سياسة النفاق الدولي والكيل بمكيالين تمكّن الاحتلال من الإفلات من العقاب

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التحديات التي تواجه قضية اللاجئين

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التحديات التي تواجه قضية اللاجئين

قيادي بـ(حماس): رقعة المقاومة بجنين اتسعت وجيش الاحتلال يجد مواجهات مسلحة من المقاومين

قيادي بـ(حماس): رقعة المقاومة بجنين اتسعت وجيش الاحتلال يجد مواجهات مسلحة من المقاومين

الإسلامية المسيحية تدين قرار الاستيلاء على عقارات باب الخليل وتدعو للتصدي له

الإسلامية المسيحية تدين قرار الاستيلاء على عقارات باب الخليل وتدعو للتصدي له

منوعات

ديانا حداد تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

ديانا حداد تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

جاستين بيبر يعلن إصابته بهذا المرض الغريب..ويطلب الدعاء من متابعيه

جاستين بيبر يعلن إصابته بهذا المرض الغريب..ويطلب الدعاء من متابعيه

هل هاجم راغب علامة إليسا بسبب أغنية &#34;من أول دقيقة&#34;؟

هل هاجم راغب علامة إليسا بسبب أغنية "من أول دقيقة"؟

بعد وفاة والدته..الظهور الأول للشاب خالد من أمام قبرها

بعد وفاة والدته..الظهور الأول للشاب خالد من أمام قبرها

في عيد ميلادها..ابنة سيرين عبد النور أصبحت شابة

في عيد ميلادها..ابنة سيرين عبد النور أصبحت شابة

خالد سرحان يهاجم فناناً شهيراً: مغتصب ومش هسامحه

خالد سرحان يهاجم فناناً شهيراً: مغتصب ومش هسامحه

شاهد: نجوم الفن في عزاء والد الفنان رامي عياش

شاهد: نجوم الفن في عزاء والد الفنان رامي عياش

هل تتخلّى هلا رشدي عن حجابها من أجل التمثيل؟

هل تتخلّى هلا رشدي عن حجابها من أجل التمثيل؟

المغنية العالمية بريتني سبيرز تدخل القفص الذهبي..زوجها السابق يقتحم المكان

المغنية العالمية بريتني سبيرز تدخل القفص الذهبي..زوجها السابق يقتحم المكان

أول تعليق من سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في العراق

أول تعليق من سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في العراق

عربي

ما سبب قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مطار دمشق قبل يومين؟

ما سبب قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مطار دمشق قبل يومين؟

مصر تسير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

مصر تسير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

مقتل 8 مدنيين وإصابة نحو 20 جراء انفجار لغم بحافلة بمحافظة درعا السورية

مقتل 8 مدنيين وإصابة نحو 20 جراء انفجار لغم بحافلة بمحافظة درعا السورية

وزارة النقل السورية: العدوان الإسرائيلي عطّل حركة مطار دمشق الدولي

وزارة النقل السورية: العدوان الإسرائيلي عطّل حركة مطار دمشق الدولي