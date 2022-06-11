الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع وزير الشباب والرياضة التركي

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الفريق جبريل الرجوب، مع وزير الشباب والرياضة التركي، محمد قصاب أوغلو، آليات تعزيز التعاون بين تركيا وفلسطين.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عصام القدومي، وسفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.وبحث الطرفان القضايا ذات العلاقة بقطاعات الشباب والرياضة والكشافة، واتفقا على تنفيذ مشاريع وأنشطة مشتركة إضافة لتبادل الوفود الشبابية بين البلدين، إضافة لبحث آليات تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين.ووضع الرجوب مضيفه في صورة ما تعانيه الحركة الشبابية والرياضة والكشفية الفلسطينية جرّاء ممارسات الاحتلال وتضييقه المتواصل في محاولة لعرقلة عملية تطوير قطاع الشباب والرياضة في فلسطين.ووجه الرجوب الدعوة للوزير أوغلو لزيارة فلسطين والاطلاع على واقع قطاع الشباب والرياضة والكشافة الفلسطيني.بدوره أكد أوغلو استعداده للتعاون مع فلسطين في كافة المجالات، مؤكدا استعداد بلاده لإرسال الوفود الشبابية إلى فلسطين، والمساهمة في كل ما يمكن لتطوير قطاعي الشباب والرياضة في فلسطين.