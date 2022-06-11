دولي

مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة مروحية في إيطاليا

مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة مروحية في إيطاليا
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات المحلية في مدينة مودينا الإيطالية، اليوم السبت، إن فرق الإنقاذ عثرت على جثث سبعة أشخاص قتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر في إيطاليا، وذلك بعد يومين من اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار.

وأقلعت الطائرة يوم الخميس الماضي من لوكا في توسكانا متجهة إلى مدينة تريفيزو في شمال إيطاليا، عندما اختفت بعد أن تعرضت لطقس سيء فوق منطقة نائية، وفقًا لوكالة (رويترز).

وقال مكتب الحاكم في مدينة مودينا في بيان: "عثر المنقذون على جثث ركاب الطائرة الهليكوبتر السبعة، وهم أربعة أتراك ولبنانيان كانوا في رحلة عمل إلى إيطاليا، إضافة إلى الطيار الإيطالي".

وأوضح البيان إنه تم العثور على الطائرة في منطقة جبلية على الحدود بين توسكانا ومنطقة إميليا رومانيا. وتم تطويق المنطقة في إطار التحقيق في الحادث.

أخبار ذات صلة

الصحة الإسرائيلية: التطعيم أقل نجاعة ضد المتحور الجديد لفيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: التطعيم أقل نجاعة ضد المتحور الجديد لفيروس (كورونا)

&#34;العليا البريطانية&#34; تسمح بمواصلة خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

"العليا البريطانية" تسمح بمواصلة خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

شاهد: احتراق 18 حافلة بالمحطة المركزية في مدينة صفد

شاهد: احتراق 18 حافلة بالمحطة المركزية في مدينة صفد

الجيش الأمريكي يسجل أول إصابة بـ &#34;جدري القرود&#34; في صفوفه

الجيش الأمريكي يسجل أول إصابة بـ "جدري القرود" في صفوفه

اختطاف 38 شخصا في هايتي

اختطاف 38 شخصا في هايتي

تفشي مرضين معديين في &#34;بقايا ماريوبول&#34;

تفشي مرضين معديين في "بقايا ماريوبول"

بعد فقدانها لعقود.. سلطات ولاية تكساس تعثر على &#34;الطفلة هولي&#34; حيّة بأمريكا

بعد فقدانها لعقود.. سلطات ولاية تكساس تعثر على "الطفلة هولي" حيّة بأمريكا

الخارجية الروسية: حلف الناتو عاجز عن تقرير مصير الدول الأوروبية

الخارجية الروسية: حلف الناتو عاجز عن تقرير مصير الدول الأوروبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مقدسيون يطردون مستوطنين حاولوا الجلوس على مدرج باب العامود

مقدسيون يطردون مستوطنين حاولوا الجلوس على مدرج باب العامود

قيادي بـ(حماس): رقعة المقاومة بجنين اتسعت وجيش الاحتلال يجد مواجهات مسلحة من المقاومين

قيادي بـ(حماس): رقعة المقاومة بجنين اتسعت وجيش الاحتلال يجد مواجهات مسلحة من المقاومين

الإسلامية المسيحية تدين قرار الاستيلاء على عقارات باب الخليل وتدعو للتصدي له

الإسلامية المسيحية تدين قرار الاستيلاء على عقارات باب الخليل وتدعو للتصدي له

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التحديات التي تواجه اللاجئين

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التحديات التي تواجه اللاجئين

رسمياً.. وزير الأوقاف يعلن تسعيرة الحج لحجاج الضفة الغربية

رسمياً.. وزير الأوقاف يعلن تسعيرة الحج لحجاج الضفة الغربية

فتوح يحذر من عواقب انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات في القدس

فتوح يحذر من عواقب انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات في القدس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

(حماس) تنعي عمارنة وتؤكد أن دماء الشهداء وقود الانتفاضة المستمرة

(حماس) تنعي عمارنة وتؤكد أن دماء الشهداء وقود الانتفاضة المستمرة

منوعات

ديانا حداد تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

ديانا حداد تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

جاستين بيبر يعلن إصابته بهذا المرض الغريب..ويطلب الدعاء من متابعيه

جاستين بيبر يعلن إصابته بهذا المرض الغريب..ويطلب الدعاء من متابعيه

هل هاجم راغب علامة إليسا بسبب أغنية &#34;من أول دقيقة&#34;؟

هل هاجم راغب علامة إليسا بسبب أغنية "من أول دقيقة"؟

بعد وفاة والدته..الظهور الأول للشاب خالد من أمام قبرها

بعد وفاة والدته..الظهور الأول للشاب خالد من أمام قبرها

في عيد ميلادها..ابنة سيرين عبد النور أصبحت شابة

في عيد ميلادها..ابنة سيرين عبد النور أصبحت شابة

خالد سرحان يهاجم فناناً شهيراً: مغتصب ومش هسامحه

خالد سرحان يهاجم فناناً شهيراً: مغتصب ومش هسامحه

شاهد: نجوم الفن في عزاء والد الفنان رامي عياش

شاهد: نجوم الفن في عزاء والد الفنان رامي عياش

هل تتخلّى هلا رشدي عن حجابها من أجل التمثيل؟

هل تتخلّى هلا رشدي عن حجابها من أجل التمثيل؟

المغنية العالمية بريتني سبيرز تدخل القفص الذهبي..زوجها السابق يقتحم المكان

المغنية العالمية بريتني سبيرز تدخل القفص الذهبي..زوجها السابق يقتحم المكان

أول تعليق من سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في العراق

أول تعليق من سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في العراق

عربي

مصر تسير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

مصر تسير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

مقتل 8 مدنيين وإصابة نحو 20 جراء انفجار لغم بحافلة بمحافظة درعا السورية

مقتل 8 مدنيين وإصابة نحو 20 جراء انفجار لغم بحافلة بمحافظة درعا السورية

وزارة النقل السورية: العدوان الإسرائيلي عطّل حركة مطار دمشق الدولي

وزارة النقل السورية: العدوان الإسرائيلي عطّل حركة مطار دمشق الدولي

بلينكن: توطيد علاقات العالمين الغربي والإسلامي سيحفظ السلام

بلينكن: توطيد علاقات العالمين الغربي والإسلامي سيحفظ السلام